¡En cinco segundos! Así fue el primer triple play de la MLB en 2026, en el Astros vs Marlins

La jugada defensiva fue ejecutada por Leo Jiménez, Xavier Edwards y Kyle Stowers en la octava entrada, logrando tres outs en apenas cinco segundos. Pese a esta hazaña histórica, los Marlins perdieron el encuentro

Astros vs Marlins. IMAGN IMAGES via Reuters Connect

Los Miami Marlins protagonizaron una de las jugadas defensivas más difíciles del béisbol al completar el primer triple play de la temporada 2026 de las Grandes Ligas. La acción ocurrió durante la octava entrada del partido frente a los Houston Astros en el Daikin Park y necesitó apenas cinco segundos para retirar a tres corredores.

Houston comenzó el episodio con sencillos consecutivos del dominicano Yordan Álvarez y el mexicano Isaac Paredes, por lo que colocó corredores en primera y segunda base sin outs. José Altuve apareció después en la caja de bateo y conectó un rodado que abrió la oportunidad para que Miami terminara la entrada con una sola secuencia defensiva.

La pelota pasó por las manos de Leo Jiménez, Xavier Edwards y Kyle Stowers para completar la jugada alrededor del cuadro. Aunque el triple play representó uno de los momentos del encuentro, los Marlins no pudieron mantener la ventaja y terminaron con una derrota de 5-3 ante los Astros.

¿Quiénes lograron el primer triple play de la temporada 2026 de Grandes Ligas?

El primer triple play de la campaña fue realizado por Leo Jiménez, Xavier Edwards y Kyle Stowers, jugadores de los Miami Marlins. Los tres participaron en una jugada que comenzó con un rodado de José Altuve hacia el lado izquierdo del cuadro y que terminó antes de que el venezolano pudiera llegar a la primera base.

La acción se produjo con Yordan Álvarez ubicado en la segunda almohadilla e Isaac Paredes en la primera. Altuve conectó un lanzamiento de Zach Brzykcy hacia Jiménez, quien se encontraba cerca de la tercera base y tuvo la oportunidad de iniciar la secuencia.

Jiménez controló la pelota y pisó la antesala para retirar a Álvarez, quien debía avanzar de manera obligatoria. Ese movimiento representó el primer out y permitió que el defensor continuara la jugada sin necesidad de tocar al corredor.

Después de registrar el primer retiro, Jiménez lanzó hacia Xavier Edwards en segunda base. Edwards recibió la pelota antes de la llegada de Paredes y pisó la almohadilla para concretar el segundo out de la jugada.

El segunda base giró inmediatamente y envió la pelota hacia Kyle Stowers en la inicial. Altuve corría hacia primera, pero el lanzamiento llegó con una diferencia mínima y Stowers completó el tercer out.

La secuencia quedó registrada como un triple play 5-4-3, de acuerdo con la numeración tradicional utilizada en el béisbol. El número cinco corresponde al tercera base, el cuatro al segunda base y el tres al primera base.

Stowers explicó que, cuando Altuve conectó la pelota, pensó inicialmente que Miami tenía la posibilidad de realizar una doble matanza. Su percepción cambió cuando observó que Jiménez decidió lanzar a la segunda base después de pisar la tercera.

“Entonces vi que se la lanzó a X y pensé: ‘Dios mío, tenemos oportunidad de completar esto’”, relató Stowers después del encuentro. El primera base también señaló que participar en una jugada de este tipo fue especial debido a la poca frecuencia con la que ocurre en las Grandes Ligas.

El receptor Joe Mack celebró la acción desde el plato al levantar los brazos cuando Stowers atrapó la pelota. Mack reconoció que nunca había visto un triple play en persona y destacó la rapidez con la que se desarrolló la jugada.

El manager Clayton McCullough también resaltó la intervención de Brzykcy. Aunque el lanzador no realizó ninguno de los outs directamente, indujo el rodado que permitió a la defensiva de Miami ejecutar la secuencia.

El triple play fue apenas el segundo completado por los Marlins en la historia de la franquicia. El anterior ocurrió el 28 de julio de 2002 frente a los entonces Expos de Montreal, en una jugada que comenzó con una línea conectada por Vladimir Guerrero. También fue la primera ocasión desde el 22 de mayo de 2019 en la que los Astros batearon una pelota que terminó en triple play. Aquella vez, Jake Marisnick fue el bateador en un encuentro contra los Chicago White Sox.

El triple play más reciente de las Grandes Ligas antes de la acción de Miami había sido conseguido por Los Angeles Angels el 12 de agosto de 2025 frente a Los Angeles Dodgers.

¿Qué es un triple play, cómo se logra y por qué es tan espectacular?

Un triple play es una jugada defensiva en la que un equipo consigue los tres outs de una entrada durante una misma acción continua. En cuanto se completa el tercer retiro, el episodio termina sin importar cuántos corredores se encontraban en las bases o cuál era la situación ofensiva. Para que pueda ocurrir, normalmente debe haber al menos dos corredores en circulación y ningún out. De esa manera, la defensa cuenta con la posibilidad de retirar a los dos corredores y también al bateador antes de que alguno alcance una base de manera segura.

La forma más común comienza con una pelota bateada por el suelo. Si existen corredores en primera y segunda, ambos están obligados a avanzar, por lo que los defensores pueden conseguir outs al pisar tercera y segunda antes de lanzar a la inicial para retirar al bateador.

Eso fue precisamente lo que ocurrió entre Marlins y Astros. Jiménez no necesitó tocar a Álvarez porque el corredor estaba forzado a avanzar hacia tercera. Edwards tampoco tuvo que tocar a Paredes debido a que debía llegar a segunda. El último retiro sí dependió de vencer la carrera de Altuve hacia la inicial.

Otra manera de completar un triple play puede comenzar con una línea atrapada de aire. Si los corredores abandonan sus bases antes de la recepción, la defensa puede retirar al bateador y después lanzar a las almohadillas de origen para conseguir dos outs adicionales.

También existen triple plays en los que intervienen toques, intentos de robo, corredores atrapados entre bases o errores de lectura ofensiva. Sin embargo, todos requieren coordinación, velocidad y decisiones inmediatas por parte de los defensores.

La dificultad principal se encuentra en el tiempo disponible. Un corredor de Grandes Ligas puede recorrer la distancia entre el plato y la primera base en pocos segundos, por lo que cualquier demora en la recepción, el giro o el lanzamiento puede impedir el tercer out.

El triple play es tan llamativo porque reúne circunstancias que no aparecen con frecuencia. No basta con tener dos corredores en base. También se necesita una pelota dirigida al lugar adecuado, defensores bien colocados y una ejecución sin errores.

Una doble matanza es habitual durante una temporada porque solamente requiere dos outs. Conseguir un tercero dentro de la misma acción reduce el margen de error y obliga a que el bateador o los corredores no alcancen a romper la secuencia.

Además, la jugada puede modificar por completo el desarrollo de un partido. Un equipo que inicia una entrada con corredores en primera y segunda sin outs suele encontrarse en una posición favorable para anotar. El triple play elimina esa amenaza de manera inmediata y termina el episodio.

En este caso, Houston pasó de tener dos corredores en circulación a regresar a la defensiva en alrededor de cinco segundos. Miami consiguió salir del problema sin permitir carreras durante ese ataque, aunque posteriormente no logró remontar el marcador.

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