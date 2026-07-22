Joshua Kuroda-Grauer, operado de emergencia tras sufrir una ruptura de testículo por un pelotazo

El pelotero de los Athletics siguió en el partido tras el impacto, pero tuvo que pasar al quirófano en Phoenix tras el partido ante los Diamondbacks

Joshua Kuroda-Grauer | Norm Hall/GETTY IMAGES NORTH AMERICA/Getty Images via AFP

El novato de los Athletics, Joshua Kuroda-Grauer fue operado de emergencia el martes, un día después de que un batazo de faul le impactó en la ingle, ocasionando una ruptura testicular que le llevó al quirófano un día después.

El lunes, en el primer juego de la serie de los Athletics en Arizona ante los Diamondbacks, Kuroda-Grauer conectó su primer cuadrangular en Grandes Ligas para abrir la pizarra en la parte alta de la segunda entrada. En lugar de terminar la noche festejando, acabó de la manera más dolorosa.

En la parte alta del quinto episodio, ante los lanzamientos de Mitch Bratt, Kuroda-Grauer pegó un batazo de faul que le impactó en la ingle. El dolor fue inminente y tuvieron que llegar los médicos a revisarle. Se levantó para terminar ese turno al bat, pegó un sencillo y todavía jugó el inning a la defensa antes de abandonar el juego.

📹 Joshua Kuroda-Grauer hit-by-pitch, later leaves game pic.twitter.com/1kEwZEpqvl — MLB Injury Bot (@MLBInjuryBot) July 21, 2026

El martes, el pelotero fue al hospital St. Joseph’s de Phoenix para un ultrasonido y las imágenes mostraron la ruptura de un testículo, por lo que fue operado de emergencia. Tras ello, los Athletics le colocaron en la lista de lesionados por 10 días.

El mánager de los A’s, Mark Kotsay, le visitó tras la cirugía y dijo que Kuroda-Grauer estaba de buen humor: “Estaba haciendo bromas. Su personalidad es increíble. Es un gran chico. Es lamentable que tengamos que perderle cuando estaba jugando tan bien y se estaba integrando al grupo”.

“Creo que es el único jugador en la historia de Grandes Ligas que se rompió un testículo, pegó de hit y jugó defensiva. Te demuestra su deseo de seguir en el juego es increíble”, agregó el mánager del equipo.

El pelotero seguirá en el hospital el miércoles, cuando termine la serie de los A’s ante los Diamondbacks. Se espera que viaje tras el partido con el resto del equipo a West Sacramento, donde tendrán un día de descanso antes de viajar a Minnesota para jugar el fin de semana ante los Twins.

No hay muchos antecedentes para una lesión similar a la de Kuroda-Grauer. En 2009, Adrian Beltré se perdió cinco semanas y media por una fractura similar.

Kuroda-Grauer, de 23 años y considerado el octavo mejor prospecto de todo el béisbol, debutó en Grandes Ligas el 29 de junio. Ha disputado 16 encuentros y batea .417, con 25 imparables en 60 turnos, produciendo cuatro carreras. Es uno de los peloteros que ha brillado en un mes de julio en el que los Athletics tienen marca de 3-12, incluyendo la derrota 6-5 del martes, el primer juego que se perdió Joshua Kuroda-Grauer.

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