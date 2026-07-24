Trump lanza una polémica comparación: Ohtani, a la altura de Babe Ruth

El presidente de Estados Unidos destacó la capacidad del japonés como bateador y lanzador durante la visita de los Dodgers para celebrar el título de la Serie Mundial

Los Angeles Dodgers visitan a Donald Trump | Reuters

Shohei Ohtani ocupó el centro de la recepción que Donald Trump ofreció a Los Angeles Dodgers en la Casa Blanca. Durante el acto por la conquista de la Serie Mundial, el presidente de Estados Unidos comparó al pelotero japonés con Babe Ruth por su capacidad para desempeñarse como bateador y lanzador.

Trump reconoció que uno de sus principales intereses antes de la ceremonia era encontrarse con Ohtani. Al referirse al jugador de los Dodgers, recordó la trayectoria de Ruth y consideró que el japonés puede entrar en la discusión entre los principales bateadores y pitchers en la historia de las Grandes Ligas.

“Es increíble. Todo el mundo lo adora. El año pasado, Shohei hizo lo que antes era impensable. Nadie creía que fuera posible. Consiguió su tercer premio consecutivo al Jugador Más Valioso de la liga por unanimidad, con un récord de la franquicia de 55 jonrones. Y si me hubieran dicho que se puede ser el mejor lanzador y el mejor bateador al mismo tiempo, ya saben, Babe Ruth estuvo bastante cerca de lograrlo.”

La comparación se produjo durante el homenaje por el segundo campeonato consecutivo de Los Ángeles. Los Dodgers superaron a los Toronto Blue Jays en el séptimo partido de la Serie Mundial, luego de una eliminatoria que el mandatario resumió como “una serie infernal”.

A Congressional Reception for the Champs. 🏆🏆 pic.twitter.com/YrUYtn4EG4 — Los Angeles Dodgers (@Dodgers) July 23, 2026

Trump también mostró sorpresa al conocer que la organización no había conseguido antes dos títulos consecutivos. Al dar la bienvenida al plantel, dejó abierta la posibilidad de una nueva recepción en caso de conquistar otro campeonato. “Estoy encantado de decirles: bienvenidos de nuevo a la Casa Blanca”, expresó Trump. “Y quizá los vea otra vez el próximo año”, agregó frente a jugadores, integrantes del cuerpo técnico y representantes de la directiva.

Dave Roberts, manager de los Dodgers, respondió que el objetivo del equipo será mantenerse en la lucha por el título. “Vamos por el tricampeonato”, señaló durante su intervención en el Jardín de las Rosas.

El presidente también habló sobre la presencia de los Dodgers dentro y fuera de Estados Unidos. “Cuando se habla de una marca, esta es una de las grandes marcas en cualquier parte del mundo”, indicó mientras los dos trofeos de la Serie Mundial permanecían colocados frente al escenario.

Los Angeles Dodgers visitan la Casa Blanca | Reuters

La organización entregó a Trump una camiseta con el número 47 y una réplica de un anillo de campeón. Al recibir la pieza, el mandatario bromeó sobre las normas para declarar los regalos recibidos durante actos oficiales. “Vaya, ¿tengo que reportar esto? No quiero reportarlo”, comentó antes de guardar el anillo en el bolsillo interior de su saco.

Durante el evento, Trump recordó el tercer encuentro de la Serie Mundial, en el que los Dodgers se impusieron por 6-5 después de 18 entradas. El presidente aseguró que siguió el partido hasta cerca de las 3:00 horas debido a la duración del compromiso. “Fue un partido largo, pero fue increíble”, expresó. “Pensé que era un juego que iban a perder unas cuatro o cinco veces y terminaron ganando”, añadió al describir el desarrollo del encuentro.

Trump también habló sobre los factores que intervienen en una temporada y preguntó a Roberts si la suerte puede influir en algunos resultados. “La suerte también está bien, ¿verdad?”, cuestionó. El manager respondió: “La suerte está bien”. “Pero con talento, se consigue mucha suerte”, continuó el presidente al relacionar el resultado con el nivel del plantel de Los Ángeles.

Antes de la ceremonia, Trump sostuvo una conversación con Roberts y conoció la posición que ocupaban los Dodgers en la temporada. El mandatario señaló que el equipo tenía el mejor registro de las Grandes Ligas y explicó que no había seguido con detalle la clasificación. “He estado un poco ocupado con Irán y algunas otras cosas”, manifestó. Esa fue la única referencia durante el acto a los asuntos internacionales atendidos por su administración.

Mookie Betts no participó en la visita, aunque sí estuvo presente en la recepción realizada en 2025 por el campeonato anterior. El jardinero señaló que prefiere aprovechar los días libres del calendario para permanecer con su familia.

Los Dodgers habían considerado realizar la visita durante una serie frente a los Washington Nationals, pero el calendario de las primeras semanas de la campaña impidió concretarla. El equipo acudió finalmente a la Casa Blanca durante una pausa entre su serie contra los Philadelphia Phillies y el inicio de su enfrentamiento ante los New York Mets.

Trump también recordó su relación con George Steinbrenner, antiguo propietario de los Yankees de Nueva York, y comparó su forma de administrar con las decisiones tomadas por los dueños de los Dodgers. “Él hacía cualquier cosa para ganar”, dijo sobre Steinbrenner. Después se dirigió a los propietarios del equipo de Los Ángeles: “Pero ustedes están haciendo lo mismo”.

Las visitas de equipos de béisbol a la Casa Blanca se remontan a 1869, cuando el presidente Ulysses S. Grant recibió a los Cincinnati Red Stockings. La Serie Mundial comenzó a disputarse bajo su formato moderno en 1903, pero la tradición de reconocer a organizaciones deportivas se mantuvo durante distintas administraciones.

En esta ocasión, Ohtani fue una de las figuras mencionadas por Trump. Su participación como bateador y lanzador volvió a colocar su nombre junto al de Babe Ruth, una comparación que el presidente utilizó para explicar el papel del japonés en los campeonatos recientes de los Dodgers.

Te puede interesar: