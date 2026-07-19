Lionel Andrés cerró su etapa en las Copas del Mundo tras disputar la final del Mundial 2026 ante España, poniendo fin a una trayectoria que lo llevó a conquistar títulos con Barcelona, Paris Saint-Germain, Inter Miami y la selección

La ‘Pulga’ deja la vara muy alta en el selectivo argentino | Reuters

Lionel Messi cerró su historia en las Copas del Mundo con el subcampeonato del Mundial 2026 tras la derrota de Argentina ante España en la final. El delantero argentino disputó su último partido en la máxima competencia de selecciones después de una trayectoria que lo llevó desde Rosario hasta convertirse en una de las figuras más reconocidas del futbol mundial.

Nacido el 24 de junio de 1987 en Rosario, Argentina, Messi mostró desde sus primeros años una relación especial con el balón. Su primer acercamiento al futbol ocurrió en el club Grandoli, donde comenzó a jugar por iniciativa de su abuela y siguiendo los pasos de sus hermanos mayores. “Me enamoré del fútbol cuando tenía cuatro años, jugando en Rosario”, recordó en una ocasión sobre sus inicios.

Messi, disfrutando de sus últimos minutos como mundialista | Reuters

Antes de cumplir los siete años, Messi llegó a las fuerzas infantiles de Newell’s Old Boys, donde formó parte de la generación conocida como ‘La Máquina del 87’. Su talento apareció desde temprana edad, aunque tuvo que enfrentar dificultades relacionadas con su crecimiento físico. A los 13 años viajó a España acompañado de su padre para incorporarse al FC Barcelona, club que aceptó cubrir su tratamiento por una deficiencia en la hormona de crecimiento.

Un ejemplo para sus compañeros y para el país | Reuters

En La Masía comenzó un camino que avanzó a gran velocidad. Messi pasó por distintas categorías juveniles hasta debutar con el primer equipo del Barcelona en 2003, con apenas 16 años, en un partido amistoso frente al Porto por la inauguración del Estádio do Dragão. Un año después llegó su estreno oficial ante el Espanyol, con el dorsal 30 en la espalda, iniciando una etapa que marcaría la historia del club.

Un hombre al que se debe frenar | Reuters

Durante su etapa como futbolista del Barcelona, Messi conquistó cuatro Champions League, 10 Ligas españolas, tres Mundiales de Clubes de la FIFA y seis Balones de Oro, además de otros títulos individuales y colectivos. En 2021 dejó la institución catalana para jugar con el Paris Saint-Germain, donde permaneció dos temporadas antes de continuar su carrera en la MLS con el Inter Miami.

Un hombre líder en el campo | Reuters

Con la selección argentina, Messi también recorrió un camino de espera hasta alcanzar los títulos más importantes. En 2005 ganó el Mundial Sub-20 y en 2008 obtuvo la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Beijing. Su debut en una Copa del Mundo ocurrió en Alemania 2006, cuando apenas tenía 18 años. Después de varias participaciones en diversos torneos sin conseguir el campeonato, levantó la Copa América en 2021, repitió el título en 2024 y alcanzó la Copa del Mundo en Qatar 2022, donde fue elegido como el mejor jugador del torneo.

Hoy no le tocó a Messi | Reuters

La imagen de Messi levantando el trofeo mundialista en Qatar se convirtió en uno de los momentos más representativos de su carrera. Aquel torneo significó el cierre de una búsqueda que comenzó desde su primera aparición con Argentina y en el que marcó goles en todas las rondas eliminatorias. Cuatro años después, su último Mundial terminó con la final perdida ante España, dejando atrás una etapa de cinco participaciones mundialistas.

Messi no pudo ocultar su sentir | Reuters

A lo largo de su carrera, Messi consiguió títulos con cuatro camisetas: Barcelona, Paris Saint-Germain, Inter Miami y la selección argentina. En 2023 superó a Dani Alves como el futbolista con más campeonatos oficiales al alcanzar los 44 trofeos, y posteriormente aumentó su registro hasta llegar a 47 títulos, entre ellos la Copa América 2024, la Leagues Cup y la Supporters’ Shield con el conjunto estadounidense. Además, disputó 45 finales, ganó 32 y marcó 37 goles en encuentros definitivos.

El adiós menos deseado | Reuteres

Con ocho Balones de Oro, un Mundial, un oro olímpico y una colección de títulos que recorren clubes y selección, Messi termina su recorrido en las Copas del Mundo como uno de los futbolistas que transformaron una época. Su despedida en 2026 marca el final de una historia que comenzó en las calles de Rosario y terminó con su nombre asociado a los principales registros del futbol internacional.

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