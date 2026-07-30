¿Malagradecido? Chicharito reabre la herida de la afición de Chivas

El exjugador del Rebaño Sagrado no se guardó nada y mandó más de un dardo hacia Guadalajara en su presentación con el Atlético Dallas

Las palabras de Javier ‘Chicharito’ Hernández durante su presentación con el Atlético Dallas abrieron una nueva polémica alrededor de su segunda etapa con Chivas. El delantero aseguró que terminó su paso por Guadalajara sin ganas de continuar en el fútbol y acusó al club de no protegerlo ante las críticas, declaraciones que generaron un caluroso debate en Jugando Claro.

El atacante afirmó que el proyecto de Dallas le devolvió la motivación que había perdido después de su salida del Rebaño. También señaló que el conjunto rojiblanco hizo “cero” por cuidarlo y consideró que hubo fallas en la comunicación y en el manejo de prensa durante los meses en los que se convirtió en uno de los principales focos de atención.

Estas declaraciones encendieron la mesa de Jugando Claro donde Mariana Zacarías apuntó que “en la vida no hay que ser malagradecidos”, además de considerar que el delantero pudo concentrar su mensaje en el nuevo proyecto deportivo, sin convertir su presentación con Atlético Dallas en un ajuste de cuentas contra Guadalajara.

Por su parte, Joaquín Beltrán puso sobre la mesa la responsabilidad del propio futbolista. Si bien se reconoció que Hernández enfrentó presión mediática, lesiones y un entorno marcado por las redes sociales, también se recordó que algunas críticas estuvieron relacionadas con decisiones, videos y actividades fuera de la cancha que alimentaron la percepción de falta de compromiso.

Chicharito, ¿divorciado de la afición de Chivas? | Imago7.

El panel reconoció que Chivas pudo cometer errores al adelantar su regreso a las canchas y exponerlo cuando todavía no estaba en ritmo competitivo. Sin embargo, también señaló que Hernández debió asumir su parte de responsabilidad y encontrar una forma distinta de explicar una etapa en la que ni el club ni el jugador cumplieron con las expectativas.

Durante su segunda etapa con Chivas, Chicharito disputó 41 partidos, marcó cuatro goles, entregó una asistencia y acumuló mil 667 minutos. Los números quedaron lejos de las expectativas provocadas por su regreso y contrastaron con la presentación que recibió como uno de los referentes históricos del club.

De hecho, esta polémica adquiere una dimensión mayor precisamente por la relación histórica de Chicharito con Guadalajara. El delantero surgió de las fuerzas básicas rojiblancas, fue campeón de goleo y dio el salto al Manchester United desde el club. Por esa razón, sus palabras fueron interpretadas por parte de la afición como una ruptura con uno de los equipos que él mismo ha identificado entre sus grandes afectos.

En Jugando Claro se planteó incluso si algunos seguidores pueden dejar de considerarlo un ídolo después de sus cambios de discurso. Primero aceptó responsabilidades, después ofreció disculpas por el penal fallado que provocó la eliminación de Chivas ante Cruz Azul en el Apertura 2026 y ahora volvió a lanzar críticas contra la institución. Ese comportamiento dejó, según los analistas, una sensación de distancia entre el jugador y la afición.

Chicharito comenzará una nueva etapa como el primer futbolista del Atlético Dallas, franquicia que debutará en 2027. Sin embargo, su presentación terminó marcada por el pasado. En lugar de cerrar el capítulo de Guadalajara, el delantero reabrió una herida que parecía superada y colocó otra vez bajo cuestionamiento la forma en que terminó su relación con Chivas.

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