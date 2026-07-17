La MLB suspende otro partido por la contaminación provocada por los incendios que amenazan la final del Mundial 2026

La MLB confirmó que el partido de Cleveland Guardians y Pittsburgh Pirates será reprogramado tras la contaminación provocada por los incendios forestales

La contaminación amenaza la final del Mundial 2026 | Reuters

La MLB confirmó que el partido entre los Cleveland Guardians y los Pittsburgh Pirates de este viernes 17 de julio, que se iba a disputar en el Progressive Field, tendrá que ser reprogramado para este fin de semana, una decisión derivada de la contaminación extrema que vive el noreste de los Estados Unidos por los incendios forestales que azotan Canadá y que mantienen en alerta a la FIFA por la final del Mundial 2026, que se disputará este domingo 19 de julio en el MetLife Stadium de Nueva York-Nueva Jersey.

Los Cleveland Guardians publicaron un comunicado de prensa a través de sus redes sociales para anunciar que su partido de este viernes tendrá que disputarse el 18 de julio a las 13:10, hora local, y su segundo encuentro ante los Pittsburgh Pirates será el mismo sábado a las 17:30 horas.

El humo provocado por más de 800 incendios forestales en Canadá se desplazó a los Estados Unidos durante esta semana, una situación que provocó el trabajo a marchas forzadas de las autoridades locales. Las autoridades indicaron que el Índice de Calidad del Aire (AQI) alcanzó un nivel “peligroso” de 597 (cualquier cifra por encima de 300 se considera severamente dañina).

Debido a la contaminación en el aire, la MLS decidió suspender el partido entre el Chicago Fire y el Vancouver Whitecaps, que estaba programado para este jueves 16 de julio en el Soldier Field. El encuentro, donde parecía que se daría el debut de Robert Lewandowski en el fútbol de los Estados Unidos, fue movido para el próximo 6 de octubre.

La MLB adelantó el partido entre los Philadelphia Phillies y los New York Mets, una decisión recomendada por las autoridades meteorológicas antes de que el viento llevara el humo a las inmediaciones del Citizens Bank Park; sin embargo, algunos jugadores reportaron ardor en los ojos y problemas para ver la pelota en el aire.

El partido entre el Gotham FC y el Washington Spirit de la NWSL sí se disputó, aunque con pausas de 15 minutos, una decisión que criticaron las propias jugadoras del fútbol femenil de los Estados Unidos.

El contexto mantiene en alerta a la FIFA debido a que este domingo 19 de julio se disputa la final del Mundial 2026 entre España y Argentina en Nueva York-Nueva Jersey; sin embargo, información de Alberto Lati, de Claro Sports, señala que el organismo que dirige Gianni Infantino no ha modificado sus planes para el partido de este fin de semana.

Te puede interesar: