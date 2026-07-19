Los Red Sox encienden la MLB con una racha de 12 victorias

Tras la salida del mánager Alex Cora en abril, la dirección deportiva bajo Craig Breslow logró estabilizar al plantel y mejorar el récord a 39 victorias y 31 derrotas

Los Red Sox brillan con una racha de 12 victoria | IMAGN IMAGES via Reuters

Los Boston Red Sox modificaron el rumbo de su temporada después de un inicio marcado por derrotas, cambios en el cuerpo técnico y lesiones. La novena llegó al segundo tramo del calendario con una racha de 12 triunfos y un lugar dentro de la zona de comodines de la Liga Americana.

Boston comenzó la campaña con resultados que lo alejaron de los primeros puestos. La directiva respondió el 25 de abril con la salida de Alex Cora, quien dejó el cargo de mánager junto con parte de su equipo de trabajo. La decisión colocó la responsabilidad sobre Craig Breslow, director de operaciones de béisbol de la organización.

“Al tomar la decisión hoy, tenemos 135 partidos por delante. Contamos con casi una temporada para aprovechar este comienzo y competir por la división y por avanzar en la postemporada”, explicó Breslow después de anunciar la salida de Cora.

El directivo también respaldó al plantel y sostuvo que un cambio de mando podía generar otra dinámica dentro del vestidor. Boston mantuvo la base de jugadores pese a las ausencias de Roman Anthony y Garrett Crochet, quienes se perdieron gran parte de la primera mitad por lesiones.

Desde la salida de Cora, los Red Sox registran una marca de 39 victorias y 31 derrotas. El equipo llegó a 12 triunfos consecutivos después de barrer sus series frente a Los Angeles Angels, Chicago White Sox y New York Mets. La racha permitió que Boston recuperara terreno en la clasificación de la Liga Americana. Antes de la pausa por el Juego de Estrellas se encontraba a medio partido del tercer comodín y, tras su victoria del sábado, tomó una ventaja de un juego sobre sus perseguidores.

El escenario de la Liga Americana también mantiene abierta la competencia. Al comenzar la segunda mitad de la campaña, seis equipos estaban separados por 3.5 juegos en la disputa por el último boleto de comodín, una distancia que permite cambios en la clasificación durante cada serie.

La situación también modificó los planes de Boston rumbo a la fecha límite de cambios. Antes de iniciar su racha, el equipo podía considerar ofertas por Sonny Gray, Willson Contreras y Aroldis Chapman, tres jugadores que despertaban interés entre otras organizaciones. Los resultados recientes redujeron la posibilidad de que alguno de ellos salga. Los Red Sox ahora tienen la oportunidad de buscar refuerzos antes del cierre del mercado, previsto dentro de menos de tres semanas.

Boston enfrentará a Tampa Bay Rays, Baltimore Orioles, Toronto Blue Jays, Athletics y Los Angeles Dodgers antes de la fecha límite. Esos compromisos pueden definir si la oficina encabezada por Breslow incorpora jugadores para mantener la competencia por un lugar en los playoffs.

Una de las necesidades se encuentra en la ofensiva. Los Red Sox ocupaban el puesto 24 de las Grandes Ligas en carreras anotadas antes de la jornada del viernes. Willson Contreras ha concentrado parte de la producción, mientras Caleb Durbin aumentó su aporte durante el último mes. La alineación cuenta con varios bateadores zurdos y algunos jardineros no han mantenido continuidad en el plato. Boston podría buscar a un bateador derecho para equilibrar el orden, con nombres como Taylor Ward, de Baltimore, o Spencer Steer, de Cincinnati, entre las opciones disponibles en el mercado.

El regreso de Roman Anthony y Garrett Crochet también puede influir en la segunda mitad. Ambos representarían incorporaciones para un equipo que recuperó terreno sin contar con ellos durante una parte del calendario. Boston volvió a competir por la postemporada un año después de avanzar a los playoffs tras el cambio de Rafael Devers a San Francisco. La racha de 12 victorias permitió que los Red Sox dejaran de ser considerados vendedores y comenzaran a evaluar movimientos para reforzar el plantel.

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