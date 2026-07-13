Todos los mexicanos que han participado en el MLB All Star Game

Fernando Valenzuela encabeza una lista que mezcla pioneros, figuras históricas y representantes de la nueva generación del béisbol mexicano

Fernando Valenzuela y Randy Arozarena son de las figuras más reconocidas | Imago7

La presencia mexicana en el Juego de Estrellas de las Grandes Ligas comenzó en 1952 y se ha extendido durante más de siete décadas. Hasta la edición de 2025, 16 jugadores nacidos en México habían sido convocados al Clásico de Mitad de Temporada. Al aplicar un criterio más amplio que incluye a naturalizados y peloteros de ascendencia mexicana, el recuento asciende a 21 representantes. La lista considera las selecciones oficiales como All-Star, aunque alguno no haya ingresado al terreno de juego en determinada edición.

Roberto ‘Beto’ Ávila fue el pionero al disputar el Juego de Estrellas de 1952 como segunda base de Cleveland. El veracruzano regresó en 1954 y 1955, para completar tres llamados. Más de dos décadas después aparecieron Jorge Orta, convocado en 1975 y 1980, e Isidro ‘Sid’ Monge, elegido en 1979. Orta no entró al juego de 1980, pero conservó oficialmente la distinción de All-Star, mientras Monge representó a Cleveland después de una primera mitad destacada como relevista.

La etapa con mayor continuidad comenzó con Fernando Valenzuela. El lanzador sonorense fue seleccionado seis años consecutivos, de 1981 a 1986, cifra que permanece como el récord entre los peloteros mexicanos o de origen mexicano. En su última aparición ponchó consecutivamente a cinco bateadores e igualó una marca de Carl Hubbell. Aurelio López participó en 1983 y Teodoro Higuera fue convocado en 1986, edición en la que coincidió con Valenzuela en Houston.

Vinicio Castilla devolvió a un bateador mexicano al evento en 1995 y repitió en 1998 con los Colorado Rockies. El siguiente lanzador nacional con múltiples llamados fue Esteban Loaiza, quien acudió en 2003 y 2004 con los Chicago White Sox; en la primera de esas ediciones fue el abridor de la Liga Americana. Más adelante, Joakim Soria fue elegido en 2008 y 2010, mientras Yovani Gallardo representó a Milwaukee en el Juego de Estrellas de 2010.

El grupo también incluye a varios jugadores nacidos en Estados Unidos con vínculos familiares y deportivos con México. Adrián González acumuló cinco selecciones —2008, 2009, 2010, 2011 y 2015— y es segundo en este registro, únicamente detrás de Valenzuela. Sergio Romo asistió en 2013, mientras los nacidos en México Marco Estrada y Roberto Osuna fueron convocados en 2016 y 2017, respectivamente. Osuna trabajó una entrada sin carrera durante su presentación con la Liga Americana.

La generación más reciente amplió la representación. Taijuan Walker fue All-Star en 2021; Alejandro Kirk acudió en 2022 y 2025; Randy Arozarena, cubano naturalizado mexicano, lo hizo en 2023 y 2025. Andrés Muñoz e Isaac Paredes recibieron llamados en 2024 y 2025, Jarren Duran fue elegido en 2024 y Jonathan Aranda debutó en 2025. Ese último año estableció una marca con cuatro nacidos en México convocados —Kirk, Muñoz, Paredes y Aranda—, además de Arozarena como representante naturalizado.

Beto Ávila, Jorge Orta, Isidro Monge, Fernando Valenzuela, Aurelio López, Teodoro Higuera, Vinicio Castilla, Esteban Loaiza, Adrián González, Joakim Soria, Yovani Gallardo, Sergio Romo, Marco Estrada, Roberto Osuna, Taijuan Walker, Alejandro Kirk, Randy Arozarena, Andrés Muñoz, Isaac Paredes, Jarren Duran y Jonathan Aranda. De cara a 2026, Arozarena fue incluido nuevamente en el roster de la Liga Americana, aunque esa edición se disputará el 14 de julio en Philadelphia y todavía no forma parte de las participaciones consumadas.

La lista completa queda de esta forma:

Jugador Años de participación Beto Ávila 1952, 1954, 1955 Jorge Orta 1975, 1980 Isidro Monge 1980 Fernando Valenzuela 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986 Aurelio López 1983 Ted Higuera 1986 Vinicio Castilla 1995, 1998 Esteban Loaiza 1995, 1998 Adrián González 2008, 2009, 2010, 2011, 2015 Joakim Soria 2008, 2010 Yovani Gallardo 2010 Sergio Romo 2013 Marco Estrada 2016 Roberto Osuna 2017 Taijuan Walker 2021 Alejandro Kirk 2022, 2025 Randy Arozarena 2023, 2025 Andrés Muñoz 2024, 2025 Isaac Paredes 2024, 2025 Jarren Duran 2024 Jonathan Aranda 2025

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