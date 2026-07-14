El Balón y la Bota de Oro, en busca de dueño: las semifinales del Mundial, cruciales para definir al ganador

Mbappé, Messi, Kane, Bellingham y Dembélé afrontan dos partidos decisivos para conquistar los premios individuales

Al Mundial 2026 le quedan cuatro selecciones y cuatro partidos, pero el título colectivo no será el único premio en disputa durante la última semana del torneo. Francia, España, Inglaterra y Argentina también colocarán sobre el campo a varios de los principales candidatos a conquistar la Bota de Oro y el Balón de Oro.

Las semifinales enfrentarán a Francia contra España el martes 14 de julio, mientras que Inglaterra y Argentina se medirán un día después. Los ganadores avanzarán a la final del 19 de julio y los derrotados disputarán el encuentro por el tercer puesto, por lo que todos los futbolistas que siguen en competencia tendrán dos oportunidades más para modificar sus registros.

En esa carrera paralela aparecen nombres que han marcado diferentes generaciones del fútbol. Mbappé y Messi comparten la cima con ocho goles, Jude Bellingham y Harry Kane intentan alcanzarlos desde Inglaterra, mientras que Ousmane Dembélé conserva opciones después de marcar en los cuartos de final.

Mbappé supera a Messi por asistencias: así va la Bota de Oro

Kylian Mbappé tomó la primera posición después de anotar en el triunfo de Francia por 2-0 sobre Marruecos. El atacante llegó a ocho goles, la misma cantidad que Lionel Messi, pero se mantiene por delante gracias a sus tres asistencias, una más que el capitán argentino.

Messi alcanzó las ocho anotaciones en los octavos de final ante Egipto y no pudo aumentar su cuenta durante la victoria por 3-1 sobre Suiza. Sin embargo, participó con una asistencia en los cuartos de final y sigue a un gol de tomar nuevamente el liderato absoluto.

Posición Jugador Goles Asistencias 1 Kylian Mbappé 8 3 2 Lionel Messi 8 2 3 Jude Bellingham 6 1 4 Harry Kane 6 1 5 Ousmane Dembélé 5 2

Las reglas de la FIFA establecen que la Bota de Oro será para el jugador con más anotaciones. En caso de empate, el primer criterio de desempate será el número de asistencias y, si la igualdad continúa, ocupará la mejor posición quien haya disputado menos minutos.

Bellingham es quien llega con mayor impulso entre los perseguidores. El mediocampista anotó dos veces frente a México en octavos de final y repitió el doblete contra Noruega, incluido el gol de la clasificación inglesa durante el tiempo extra. Con seis tantos, se colocó a dos de los líderes.

Kane también suma seis goles, aunque no marcó en los cuartos de final, mientras que Dembélé llegó a cinco tras conseguir el segundo tanto de Francia contra Marruecos. El delantero francés ha formado con Mbappé una sociedad que acumula 13 anotaciones durante el torneo.

Mbappé y Kane buscan repetir como campeones de goleo

Mbappé y Kane son los únicos integrantes de esta lucha que ya conquistaron la Bota de Oro. El francés terminó Qatar 2022 con ocho anotaciones, mientras que el delantero inglés se quedó con el reconocimiento en Rusia 2018 después de marcar seis veces.

El registro actual de Mbappé y Messi ya iguala la cifra con la que el atacante francés ganó hace cuatro años. Ambos también se encuentran a cinco tantos del récord de Just Fontaine, quien convirtió 13 goles con Francia durante Suecia 1958, la mayor cantidad para un jugador en una sola Copa del Mundo.

Máximos goleadores de los últimos Mundiales

Mundial Goleador Goles Qatar 2022 Kylian Mbappé 8 Rusia 2018 Harry Kane 6 Brasil 2014 James Rodríguez 6 Sudáfrica 2010 Thomas Müller 5 Alemania 2006 Miroslav Klose 5 Corea-Japón 2002 Ronaldo 8 Francia 1998 Davor Suker 6

El Balón de Oro del Mundial no exige ser campeón

La Bota de Oro reconoce al máximo anotador, mientras que el Balón de Oro distingue al mejor futbolista de todo el Mundial. El premio se entrega junto con los Balones de Plata y Bronce para reconocer a los tres jugadores más destacados de la competencia.

Desde su creación en Argentina 1978, el galardón no ha quedado necesariamente en manos de un campeón. De las 12 ediciones en las que se ha entregado, en siete fue ganado por un futbolista cuya selección no levantó la Copa del Mundo.

Salvatore Schillaci lo obtuvo después de que Italia terminara tercera en 1990; Ronaldo fue premiado pese a perder la final de Francia 1998 y Oliver Kahn lo recibió tras el subcampeonato de Alemania en 2002. La misma historia se repitió con Zinedine Zidane (2006), Diego Forlán (2010), Lionel Messi (2014) y Luka Modric (2018).

De hecho, Messi es el único jugador que ha ganado dos veces el Balón de Oro de un Mundial. Lo consiguió como subcampeón en Brasil 2014 y volvió a recibirlo en Qatar 2022, cuando condujo a Argentina hacia el campeonato.

Ganadores del Balón de Oro adidas

Mundial Ganador Selección Argentina 1978 Mario Kempes Argentina España 1982 Paolo Rossi Italia México 1986 Diego Maradona Argentina Italia 1990 Salvatore Schillaci Italia Estados Unidos 1994 Romario Brasil Francia 1998 Ronaldo Brasil Corea-Japón 2002 Oliver Kahn Alemania Alemania 2006 Zinedine Zidane Francia Sudáfrica 2010 Diego Forlán Uruguay Brasil 2014 Lionel Messi Argentina Rusia 2018 Luka Modric Croacia Qatar 2022 Lionel Messi Argentina

El Grupo de Estudios Técnicos de la FIFA analiza los partidos, las tendencias tácticas y el rendimiento individual durante todo el campeonato. Sus especialistas participan en la elección de los reconocimientos que se entregan al concluir la competencia.

¿Quiénes son los candidatos al Balón de Oro del Mundial 2026?

Lionel Messi busca completar otro capítulo con Argentina. A sus 39 años, el atacante acumula ocho goles y mantiene influencia en la generación de juego. Antes de las semifinales, sus anotaciones representan ocho de los 17 tantos conseguidos por la Albiceleste en el torneo.

Kylian Mbappé aparece como su principal rival. El francés ha participado directamente en 11 goles, con ocho anotaciones y tres asistencias, y volvió a ser decisivo en los cuartos de final. Además, Francia tiene la posibilidad de alcanzar su tercera final mundialista consecutiva.

Jude Bellingham se incorporó a la discusión después de marcar dos dobletes consecutivos en partidos de eliminación directa. El mediocampista ha respondido en los momentos de mayor presión y ahora tendrá un duelo directo contra Messi en la semifinal entre Inglaterra y Argentina.

Harry Kane mantiene opciones por sus seis anotaciones y por la importancia que tiene dentro del sistema ofensivo inglés. Su capacidad para abandonar el área, asociarse con los mediocampistas y terminar las jugadas lo mantiene entre los candidatos, aunque necesita recuperar presencia en el marcador.

Ousmane Dembélé también puede entrar en la pelea si Francia alcanza la final. El atacante suma cinco goles y dos asistencias, además de ser una pieza en la conexión ofensiva con Mbappé. Su rendimiento adquiere mayor atención después de ganar el Balón de Oro en 2025.

Erling Haaland quedó eliminado con Noruega, pero sus siete goles lo mantienen entre los jugadores destacados del torneo. Los antecedentes demuestran que no es necesario ser campeón ni finalista para recibir el Balón de Oro del Mundial, aunque sus rivales todavía tendrán dos encuentros para ampliar su candidatura.

El Balón de Oro del Mundial tampoco debe confundirse con el premio anual que entrega France Football. El primero reconoce exclusivamente el desempeño en la Copa del Mundo, mientras que el segundo evalúa la temporada completa. La ceremonia de 2026 se realizará el 26 de octubre en Londres y lo ocurrido en Norteamérica tendrá peso en la votación.

Las semifinales decidirán a los finalistas, pero también pueden inclinar las dos principales carreras individuales. Mbappé tiene la ventaja en la Bota de Oro, Messi busca defender su condición de mejor jugador del último Mundial y Bellingham llega como el aspirante que más terreno ganó durante octavos y cuartos de final.

Te puede interesar