Jornada 3 Liga MX, en vivo: horarios, pronósticos dónde ver los partidos del Apertura 2026

Xolos, Atlas, Necaxa y Cruz Azul, en busca de mantener el paso perfecto, antes de atender el compromiso dentro de la Leagues Cup

Atlante vuelve al Azteca, ahora como visitante para enfrentar a Cruz Azul | Imago7

La jornada 2 del Apertura 2026 de la Liga MX ya está en los libros de historia. Cruz Azul, Pumas, Xolos, Necaxa y Querétaro dieron de qué hablar con sus triunfos, y ahora los equipos del campeonato mexicano se alistan para encarar la fecha 3 del certamen, misma en la que algunas escuadras buscarán consolidarse en la parte alta de la tabla general, mientras que otros intentarán por fin sumar puntos.

Equipos como Tijuana, Cruz Azul, Atlas y Necaxa destacan tras sumar dos triunfos en idéntico número de encuentros disputados, por lo que buscarán un triunfo más que los pueda mantener en la parte alta del certamen, por el contrario, escuadras como San Luis, Atlante o Tigres parten con la necesidad del triunfo, tras haber sumado solo una unidad. Ni qué decir de León, Santos y FC Juárez, sin puntos al momento.

Cabe recordar que esta fecha será la última, antes de que el torneo entre en ‘receso’ para disputar la Leagues Cup. Una vez concluida esta jornada el torneo se reactivará hasta el 15 de agosto, con la jornada 4.

En Claro Sports te decimos todo lo que debes de saber previo a la celebración de la jornada 3 del Apertura 2026 de la Liga MX.

¿Cuándo son y dónde ver en vivo los partidos de la jornada 3 de la Liga MX 2026? Canales de TV y online

Uno de los partidos que se robará los reflectores el fin de semana será el que enfrente al Cruz Azul, recientemente coronado como Campeón de Campeones y marcado candidato número 1 para poder coronarse en el actual semestre, ante los Potros de Hierro del Atlante, quienes han dado de qué hablar en el arranque del torneo.

Puebla vs Chivas | Viernes 31 de julio | 19:00 horas | FOX One, ESPN y Disney+

Atlético de San Luis vs Tijuana | Viernes 31 de julio | 21:00 horas | ESPN, Vix Premium y Disney+

FC Juárez vs Pumas | Viernes 31 de julio | 21:00 horas | FOX One

Querétaro vs Tigres | Sábado 1 de agosto | 17:00 horas | FOX One

León vs Pachuca | Sábado 1 de agosto | 19:00 horas | FOX One

Atlas vs Monterrey | Sábado 1 de agosto | 19:00 horas | Vix Premium y TUDN

Cruz Azul vs Atlante | Sábado 1 de agosto | 21:00 horas | Vix Premium y TUDN

América vs Santos Laguna | Domingo 2 de agosto | 17:00 horas | Vix Premium y TUDN

Toluca vs Necaxa | Domingo 2 de agosto | 19:00 horas | TUDN

Pronósticos y quiénes son los favoritos de la jornada 3 de la Liga MX

La jornada 3 del Apertura 2026 comenzará el viernes 31 de julio con la visita de Chivas al Puebla. El Guadalajara parte como favorito por el ritmo mostrado en el inicio del torneo y el pronóstico apunta a un triunfo del conjunto rojiblanco. Más tarde, Atlético de San Luis recibirá a Tijuana en un partido con posibilidades de empate, aunque el cuadro potosino tendrá una ligera ventaja por jugar en el Estadio Alfonso Lastras. En el cierre del día, Pumas aparece por delante de FC Juárez por las opciones que tiene en ataque y el equilibrio de su plantilla.

Para el sábado 1 de agosto, Tigres será el favorito en su visita a Querétaro, pese a que el encuentro se disputará en La Corregidora. En el Atlas contra Monterrey se espera un duelo cerrado, aunque Rayados parte con una ligera ventaja por la calidad de su plantel. León buscará aprovechar la localía ante Pachuca, mientras que Cruz Azul aparece como favorito frente al Atlante.

La fecha concluirá el domingo 2 de agosto con dos equipos locales como principales candidatos. América recibirá a Santos Laguna con la necesidad de mejorar su producción ofensiva y sumar su primera victoria, mientras que Toluca enfrentará a Necaxa en el Estadio Nemesio Díez. Los Diablos buscarán responder después de caer en la jornada anterior.

Partidos y favoritos de la jornada 3

Puebla vs Chivas | Favorito: Chivas

Atlético de San Luis vs Tijuana | Favorito: Atlético de San Luis

FC Juárez vs Pumas | Favorito: Pumas

Querétaro vs Tigres | Favorito: Tigres

Atlas vs Monterrey | Favorito: Monterrey

León vs Pachuca | Favorito: León

Cruz Azul vs Atlante | Favorito: Cruz Azul

América vs Santos Laguna | Favorito: América

Toluca vs Necaxa | Favorito: Toluca

Tabla de posiciones Liga MX: así van en la jornada 3 del Apertura 2026

En la jornada 3, las escuadras de Xolos, Cruz Azul, Atlas y Necaxa son los llamados a conseguir el triunfo para poder mantenerse como los líderes del torneo, mientras que el América espera poder sumar de a tres para así meterse a la pelea por el sitio de honor.

Tijuana | 6 Cruz Azul | 6 Atlas | 6 Necaxa | 6 América | 4 Pachuca | 3 Toluca | 3 Monterrey | 3 Puebla | 3 Querétaro | 3 Guadalajara | 3 Pumas | 3 San Luis | 1 Atlante | 1 Tigres | 1 Santos | 0 León | 0 Juárez | 0

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