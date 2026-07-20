Messi, dolido tras perder la final del Mundial 2026 con Argentina: “Va a costar que cierre esta herida”

El astro argentino expresa sus emociones a un día de perder la final del Mundial 2026 frente a España

El mensaje de Lionel Messi tras perder la final del Mundial 2026 | Reuters

Lionel Messi, figura de la selección de Argentina, expresó sus emociones a un día de perder la final del Mundial 2026 ante España. A través de sus redes sociales, Leo reconoció el dolor de la derrota y destacó el legado de la plantilla Albiceleste que logró llegar a dos finales consecutivas de la Copa del Mundo. Además, el dorsal número 10 felicitó a la Furia Roja por su segunda estrella mundial.

“El dolor es muy grande y va a costar que cierre esta herida. Pero también me quedo con todo lo bueno… Con los partidos que dimos vuelta dejando todo y que quedarán para siempre en la memoria, con el apoyo de un país entero que junto con el trabajo y el esfuerzo de este grupo nos llevó a volver a estar, una vez más, entre los mejores del mundo. Hoy cuesta valorar lo que hicimos, pero este grupo llegó a dos finales consecutivas de la Copa del Mundo”.

Messi, de 39 años de edad, le agradeció a los aficionados y resaltó la unión que se logró como país “compartiendo el inmenso orgullo de ser argentinos”: “Muchas gracias de corazón por cada saludo y por cada mensaje. Una vez más logramos unirnos como país y estar todos juntos, compartiendo el inmenso orgullo de ser argentinos. También quiero felicitar a España por el campeonato”.

Durante la Copa del Mundo 2026, Messi marcó ocho goles en la misma cantidad de partidos, finalizando en la segunda posición en la lista de goleadores. Leo arrancó la justa mundialista anotando en cinco juegos consecutivos: hat-trick frente a Argelia, doblete contra Austria y tantos solitarios frente a Jordania, Cabo Verde y Egipto. Messi se quedó en blanco en los últimos tres cotejos de su nación ante Suiza, Inglaterra y España en cuartos de final, semifinales y final respectivamente.

La edición 2026 marcó la sexta participación de Messi en la historia de los Mundiales, sumándose a sus actuaciones en Alemania 2006, Sudáfrica 2010, Brasil 2014, Rusia 2018 y Qatar 2022. En esta última Leo llevó a Argentina a levantar su tercer título de Copa del Mundo.

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