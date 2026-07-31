Leagues Cup: Tigres vs Minnesota United, ¿cómo comprar boletos para el partido?

Los Felinos afrontan un compromiso clave en territorio estadounidense. Consulta cuánto cuestan las entradas y dónde conseguirlas antes del partido

Tigres buscará el triunfo frente a Minnesota / César Aguilar / AFP

Tigres afrontará un partido clave en la Leagues Cup 2026 cuando visite a Minnesota United el próximo viernes 7 de agosto en el Allianz Field de Saint Paul. El conjunto de la Liga MX necesita sumar un resultado positivo para mantenerse en la pelea por un boleto a los cuartos de final, por lo que se espera una gran presencia de aficionados felinos en las tribunas.

Si planeas asistir al encuentro, aquí te contamos cómo comprar boletos para Tigres vs. Minnesota United, cuánto cuestan y dónde conseguirlos de forma oficial.

¿Cuándo y dónde juegan Tigres vs. Minnesota United?

El duelo corresponde a la segunda jornada de la Fase Uno de la Leagues Cup 2026 y se disputará con los siguientes detalles:

Fecha: viernes 7 de agosto de 2026

viernes 7 de agosto de 2026 Estadio: Allianz Field

Allianz Field Hora del Este (ET): 8:00 p.m.

8:00 p.m. Hora del Pacífico (PT): 6:00 p.m.

6:00 p.m. Hora del Centro (CT): 8:00 p.m.

Para Tigres, este compromiso puede marcar el rumbo de su participación en el torneo, ya que el formato deja muy poco margen de error. Solo los mejores equipos de cada liga avanzan a la siguiente ronda, por lo que cada punto resulta determinante.

¿Cómo comprar boletos para Tigres vs Minnesota United?

Los boletos para Tigres vs Minnesota United ya se encuentran disponibles y todavía existe una amplia oferta de localidades. La forma más sencilla de adquirir las entradas es a través de las plataformas oficiales autorizadas para la venta del evento, entre ellas StubHub, donde pueden encontrarse distintas opciones según la zona del estadio y la disponibilidad.

Antes de realizar la compra, se recomienda verificar que el vendedor sea oficial o cuente con garantía de autenticidad para evitar inconvenientes el día del partido.

Precios de los boletos para Tigres vs Minnesota United

Los precios disponibles actualmente varían según la ubicación dentro del Allianz Field.

Entradas desde 45 dólares.

Localidades intermedias con diferentes rangos de precio.

Asientos premium que pueden superar los 250 dólares.

El costo puede cambiar conforme se acerque la fecha del encuentro y dependiendo de la demanda, por lo que comprar con anticipación suele ofrecer más alternativas y mejores ubicaciones.

Un partido con mucho en juego para Tigres

Además del atractivo de ver a uno de los clubes más populares de la Liga MX en territorio estadounidense, el encuentro representa una oportunidad importante para que Tigres mantenga vivas sus aspiraciones en la Leagues Cup 2026. Minnesota United buscará aprovechar la localía para fortalecer sus opciones de clasificación, lo que anticipa un duelo intenso y con un gran ambiente en las gradas. Para los aficionados felinos que viven en EE.UU., asegurar cuanto antes sus boletos para Tigres vs Minnesota United será la mejor forma de no perderse uno de los encuentros más atractivos de la jornada.

Te puede interesar: