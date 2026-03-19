Un torneo exprés: la MLS revoluciona su calendario con la Sprint Season 2027

La MLS crea la Sprint Season 2027, un torneo corto de 14 jornadas que marcará el inicio de su nuevo calendario competitivo

La MLS anuncia el cambio de su calendario pra el 2027 | IMAGN IMAGES via Reuters

La Major League Soccer anunció un cambio estructural en su calendario que comenzará a tomar forma en 2027, con el objetivo de alinearse con el formato de competencia de las principales ligas del mundo. Como primer paso, la liga implementará un torneo especial que marcará la transición hacia un calendario que se disputará de verano a primavera.

Este nuevo formato llevará por nombre Sprint Season 2027, un certamen de carácter temporal que funcionará como puente entre el sistema actual y el nuevo esquema competitivo. La liga lo plantea como una temporada corta que concentrará actividad en los primeros meses del año, con un calendario más reducido y mayor exigencia en cada jornada.

¿Cuál es el formato del torneo Sprint de la MLS 2027?

La temporada regular de este torneo estará compuesta por 14 partidos por equipo, los cuales se disputarán entre febrero y abril. Cada club enfrentará únicamente a los rivales de su misma conferencia en un solo encuentro, lo que implica un total de siete partidos como local y siete como visitante.

El formato de clasificación mantendrá el acceso a la fase final para 16 equipos, divididos entre las conferencias Este y Oeste. Los ocho mejores de cada sector avanzarán a los playoffs, que se jugarán a partido único hasta definir al campeón en la MLS Cup.

A diferencia de temporadas anteriores, el margen de error será menor debido a la corta duración del torneo. La reducción del calendario obliga a los equipos a mantener regularidad desde el inicio, ya que cada resultado tendrá un impacto directo en la clasificación a la fase final.

Además del título, la Sprint Season también tendrá implicaciones a nivel internacional. A partir de sus resultados se definirán plazas para la Copa de Campeones de Concacaf 2028, así como la clasificación de 18 equipos a la Leagues Cup del mismo año, distribuidos de manera equitativa entre ambas conferencias.

Este formato presenta similitudes con los torneos cortos que se disputan en distintas ligas de América Latina, aunque con una diferencia clave. Mientras en esos países el calendario completo se organiza bajo ese sistema, la MLS lo utilizará únicamente durante el primer semestre de 2027 como parte de una transición más amplia.

La liga prevé anunciar en los próximos meses el calendario detallado de partidos, incluyendo las fechas y sedes de cada encuentro. Con este ajuste, la MLS da el primer paso hacia un cambio profundo en su estructura competitiva, que modificará la forma en que se desarrolla la temporada en los próximos años.

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