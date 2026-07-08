Yankees alcanzan marca negativa en la Liga Americana: ¡17 ponches en juegos consecutivos!

Tras la derrota ante los Tampa Bay Rays, los del Bronx se convirtieron en el primer equipo de la Americana con esa marca en juegos seguidos

Los Yankees suman racha negativa | JULIO AGUILAR / GETTY IMAGES VIA AFP

Los New York Yankees volvieron a tener una noche para el olvido, marcada por los ponches en su visita a los Tampa Bay Rays. En la derrota por 6-4 en San Petersburgo, Florida, la ofensiva neoyorquina acumuló 17 chocolates, una cifra récord que por segunda noche consecutiva sufrieron.

Con ese resultado, los Yankees se convirtieron en el primer equipo en la historia de la Liga Americana en sumar 17 ponches en juegos consecutivos de nueve entradas. El dato refleja el momento que atraviesa la novena dirigida por Aaron Boone, que ha perdido 10 de sus últimos 12 partidos.

El abridor Ian Seymour encabezó el trabajo de Tampa Bay desde el montículo. El pitcher de los Rays ponchó a 12 bateadores en cinco entradas y un tercio, dentro de una labor colectiva en la que cinco lanzadores participaron para contener a Nueva York.

Seymour también firmó un registro particular ante los Yankees, al convertirse en el primer lanzador de cualquier equipo en ponchar a 12 bateadores en cinco entradas contra la novena del Bronx en los últimos 50 años. La situación se produjo apenas una noche después de que Griffin Jax retirara por la vía del ponche a 10 bateadores en cinco entradas, durante la derrota de Tampa Bay por 5-1 ante Nueva York.

Aaron Boone reconoció que el equipo debe ajustar en la caja de bateo. “Habrá noches en las que te enfrentes a un lanzador dominante, especialmente en el béisbol actual, donde se ven muchos ponches de dos dígitos de vez en cuando”, dijo el mánager. “Pero tenemos que mejorar en poner la pelota en juego”.

Entre los bateadores con más problemas estuvo Paul Goldschmidt, quien se ponchó cuatro veces y extendió su racha a 0 de 30. José Caballero también se fue con cuatro ponches en el encuentro. Cody Bellinger habló sobre la cifra de ponches después del partido. “Son muchos ponches”, señaló al referirse a los 17 de la noche. “Sabía que habíamos tenido 17 ayer; no me pareció que fueran tantos hoy. Pero los Rays son conocidos por tener lanzadores muy buenos”.

Pese a los problemas para evitar el ponche, los Yankees conectaron 11 imparables, su primera cifra de doble dígito en hits desde el 17 de junio. Sin embargo, la producción no alcanzó para evitar otra derrota ante un rival directo de la División Este de la Liga Americana.

Boone descartó un cambio total en el enfoque del equipo, aunque aceptó que varios jugadores deben corregir su momento ofensivo. “Tenemos que encauzar a algunos jugadores ahora mismo”, expresó. “Hay jugadores muy buenos que, obviamente, están pasando por un mal momento”.

El mánager también apuntó que la respuesta debe venir desde la adaptación en el juego. “No vamos a hacer una reestructuración completa, pero parte de nuestra estrategia es ser un rival duro y adaptarnos a las circunstancias, y tenemos que mejorar en eso ahora mismo”, añadió.

Con este partido, los Yankees llegaron a 824 ponches en la temporada, la tercera cifra más alta de la Liga Americana. “No quiero estar en lo más bajo, pero vamos a seguir intentándolo”, dijo Boone. “Vamos a venir aquí y a esforzarnos al máximo mañana”. La serie continuará con un duelo de pitcheo entre Shane McClanahan, quien suma 77 ponches con Tampa Bay, y Gerrit Cole, abridor de los Yankees para el tercer juego de los cuatro programados.

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