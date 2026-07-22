Cuándo comienzan las cinco grandes ligas del fútbol europeo y cómo verlas desde EE.UU.

Generalmente, el campeonato que levanta el telón es la Premier League inglesa, pero en esta temporada 2026-2027 se le anticipa LaLiga de España

La Premier League inglesa arranca el 21 de agosto. Foto: Markku Ulander / AFP

Luego de los Mundiales, cada aficionado siente en una especie de “resaca” o “melancolía”. Sin embargo, como decía el famoso tema de Patricia Manterola: “Que el fútbol no pare”. En menos de un mes arrancan las cinco grandes ligas del fútbol europeo y las estrellas que viste en el Mundial 2026 vuelven a la acción.

Además, la MLS se reanudó el 16 de julio, misma fecha en la que arrancó el Torneo Apertura 2026 de la Liga MX.

Por si fuese poco, en agosto y septiembre se disputará la Leagues Cup 2026, torneo que enfrenta a los clubes de la MLS y Liga MX, además de los octavos de final de la Copa Libertadores.

Cuándo comienzan las cinco grandes ligas del fútbol europeo

Generalmente, el campeonato que levanta el telón es la Premier League inglesa, pero en esta temporada 2026-2027 se le anticipa LaLiga de España. Estas son las fechas oficiales de cada competición:

LaLiga

Fecha: 15 de agosto

Partido inaugural: Alavés vs Getafe

Premier League

Fecha: 21 de agosto

Partido inaugural: Arsenal vs Coventry City

Ligue 1

Fecha: 21 de agosto

Partido inaugural: Marsella vs Racing de Estraburgo

Serie A

Fecha: 22 de agosto

Partido inaugural: Udinese vs Como / Inter de Milán vs Monza

Bundesliga

Fecha: 28 de agosto

Partido inaugural: Bayern Münich vs Stuttgart

Cómo ver las ligas europeas desde EE. UU.

Para ver en vivo la temporada 2026-2027 desde Estados Unidos, la transmisión de las cinco grandes ligas europeas requiere de diferentes servicios, ya que los derechos televisivos están fragmentados.

Canales y operadores de TV pagos

USA Network, NBC y Telemundo transmiten la Premier League y algunos juegos de Bundesliga

transmiten la Premier League y algunos juegos de Bundesliga ABC y ESPN Deportes ofrecen LaLiga de España

ofrecen LaLiga de España beIN SPORTS en Español transmite la Ligue 1 de Francia de forma exclusiva

También tienes a disposición servicios de reemplazo de cable que requieren un pago mensual. Estos son: Fubo, YouTube TV, Sling TV y DirecTV Stream.

Plataformas de streaming pagas

Peacock: Es la casa oficial de la Premier League de Inglaterra y, tras un acuerdo con Telemundo, comenzará a transmitir más de 100 partidos por temporada de la Bundesliga con narración en español.

Es la casa oficial de la Premier League de Inglaterra y, tras un acuerdo con Telemundo, comenzará a transmitir más de 100 partidos por temporada de la Bundesliga con narración en español. ESPN+: transmite de forma casi íntegra LaLiga de España, en inglés y español

transmite de forma casi íntegra LaLiga de España, en inglés y español Paramount+: mantiene los derechos exclusivos de transmisión en inglés para la Serie A de Italia, además de las copas italianas (Coppa y Supercoppa).

mantiene los derechos exclusivos de transmisión en inglés para la Serie A de Italia, además de las copas italianas (Coppa y Supercoppa). DAZN: adquirió recientemente los derechos exclusivos en español para el mercado estadounidense de la Serie A, transmitiendo hasta 10 partidos por jornada.

Las cinco grandes ligas europeas inician en agosto y culminan en mayo de 2027. Durante toda la temporada, las jornadas se intercalan con la UEFA Champions League, que actualmente está en la fase de segunda ronda clasificatoria, a UEFA Europa League, la Copa Intercontinental, las supercopas nacionales, las copas nacionales, la Supercopa de Europa y las famosas fechas FIFA.

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