Cuándo comienzan las cinco grandes ligas del fútbol europeo y cómo verlas desde EE.UU.
Generalmente, el campeonato que levanta el telón es la Premier League inglesa, pero en esta temporada 2026-2027 se le anticipa LaLiga de España
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Luego de los Mundiales, cada aficionado siente en una especie de “resaca” o “melancolía”. Sin embargo, como decía el famoso tema de Patricia Manterola: “Que el fútbol no pare”. En menos de un mes arrancan las cinco grandes ligas del fútbol europeo y las estrellas que viste en el Mundial 2026 vuelven a la acción.
Además, la MLS se reanudó el 16 de julio, misma fecha en la que arrancó el Torneo Apertura 2026 de la Liga MX.
Por si fuese poco, en agosto y septiembre se disputará la Leagues Cup 2026, torneo que enfrenta a los clubes de la MLS y Liga MX, además de los octavos de final de la Copa Libertadores.
Cuándo comienzan las cinco grandes ligas del fútbol europeo
Generalmente, el campeonato que levanta el telón es la Premier League inglesa, pero en esta temporada 2026-2027 se le anticipa LaLiga de España. Estas son las fechas oficiales de cada competición:
LaLiga
- Fecha: 15 de agosto
- Partido inaugural: Alavés vs Getafe
Premier League
- Fecha: 21 de agosto
- Partido inaugural: Arsenal vs Coventry City
Ligue 1
- Fecha: 21 de agosto
- Partido inaugural: Marsella vs Racing de Estraburgo
Serie A
- Fecha: 22 de agosto
- Partido inaugural: Udinese vs Como / Inter de Milán vs Monza
Bundesliga
- Fecha: 28 de agosto
- Partido inaugural: Bayern Münich vs Stuttgart
Cómo ver las ligas europeas desde EE. UU.
Para ver en vivo la temporada 2026-2027 desde Estados Unidos, la transmisión de las cinco grandes ligas europeas requiere de diferentes servicios, ya que los derechos televisivos están fragmentados.
Canales y operadores de TV pagos
- USA Network, NBC y Telemundo transmiten la Premier League y algunos juegos de Bundesliga
- ABC y ESPN Deportes ofrecen LaLiga de España
- beIN SPORTS en Español transmite la Ligue 1 de Francia de forma exclusiva
También tienes a disposición servicios de reemplazo de cable que requieren un pago mensual. Estos son: Fubo, YouTube TV, Sling TV y DirecTV Stream.
Plataformas de streaming pagas
- Peacock: Es la casa oficial de la Premier League de Inglaterra y, tras un acuerdo con Telemundo, comenzará a transmitir más de 100 partidos por temporada de la Bundesliga con narración en español.
- ESPN+: transmite de forma casi íntegra LaLiga de España, en inglés y español
- Paramount+: mantiene los derechos exclusivos de transmisión en inglés para la Serie A de Italia, además de las copas italianas (Coppa y Supercoppa).
- DAZN: adquirió recientemente los derechos exclusivos en español para el mercado estadounidense de la Serie A, transmitiendo hasta 10 partidos por jornada.
Las cinco grandes ligas europeas inician en agosto y culminan en mayo de 2027. Durante toda la temporada, las jornadas se intercalan con la UEFA Champions League, que actualmente está en la fase de segunda ronda clasificatoria, a UEFA Europa League, la Copa Intercontinental, las supercopas nacionales, las copas nacionales, la Supercopa de Europa y las famosas fechas FIFA.