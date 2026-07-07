Estados Unidos cae en casa y Pochettino explota por el ruido externo del ‘Caso Balogun’

El técnico aceptó la eliminación de Estados Unidos ante Bélgica y negó que la polémica por Folarin Balogun afectara al equipo en la eliminación del Mundial

Estados Unidos se despidió del Mundial 2026 tras caer 4-1 ante Bélgica en los octavos de final, un resultado que dejó fuera al último país anfitrión que seguía con vida en el torneo. Después del partido en Seattle, Mauricio Pochettino dio la cara y reconoció que su equipo no estuvo al nivel que exigía una eliminatoria de Copa del Mundo.

El técnico argentino fue directo al analizar el rendimiento de su selección. “No conectamos en el juego. No estábamos en el partido, ni cuando anotamos el gol… No queda más que felicitar a Bélgica. No hay que encontrar excusas o argumentos porque simplemente no jugamos como normalmente lo hacemos, esa es la realidad”, declaró Pochettino en conferencia de prensa.

La eliminación llegó en medio de la polémica por Folarin Balogun, quien fue habilitado para enfrentar a Bélgica pese a haber sido expulsado ante Bosnia y Herzegovina en la ronda previa. La situación generó ruido porque Donald Trump reconoció que pidió a la FIFA revisar el caso, aunque Pochettino defendió que su labor era dirigir al equipo con los jugadores disponibles.

“Mi posición era la de entrenar al equipo y si Balogun está disponible porque se le ha permitido jugar, no es un problema”, señaló el entrenador después de la derrota. Pochettino también negó que el tema extracancha influyera en el desempeño estadounidense ante los Diablos Rojos.

El estratega insistió en que la polémica no debe servir como pretexto, agregó que Bélgica fue superior y que Estados Unidos no tuvo margen para reaccionar en una fase de eliminación directa. “No fuimos lo suficientemente buenos. No tenemos que buscar una excusa, se hizo mucho ruido, pero lo que pasaba alrededor no fue una situación que nos afectara”, declaró.

Pochettino también lamentó las críticas alrededor del caso Balogun y rechazó que el tema deportivo se mezclara con la política. “Es muy frustrante y decepcionante que mezclemos las cosas. Esto es personal. Esta situación no afectó nuestra actuación. No es ninguna excusa. No fue nuestro día”, expresó el técnico argentino.

El balance deportivo dejó a Estados Unidos con tres victorias y dos derrotas en el Mundial 2026. El equipo venció a Paraguay, Australia y Bosnia y Herzegovina, pero perdió ante Turquía en fase de grupos y ante Bélgica en octavos, resultado que terminó con el sueño del anfitrión en casa.

Sobre su futuro, Pochettino no confirmó si seguirá al frente de la selección estadounidense. El entrenador explicó que primero necesita descansar y analizar lo ocurrido antes de tomar una decisión junto con la Federación de Estados Unidos. “Ahora vamos a descansar, a pensar y a conversar. Luego veremos cuál es la decisión de la Federación y también la nuestra”, apuntó.

Pese al golpe, el argentino defendió el proceso y aseguró que el equipo mostró avances durante su gestión. “Estoy sumamente orgulloso porque en un año este equipo demostró que puede jugar al fútbol, que sabe competir y que debe seguir mejorando. Se trata de creer en el proceso”, dijo Pochettino, quien dejó abierta la puerta a una posible continuidad rumbo al ciclo 2030.

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