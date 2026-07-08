México y su lugar en la élite mundial: las veces que terminó dentro del top 10 en Copas del Mundo

Aunque el objetivo de alcanzar los cuartos de final volvió a quedar pendiente, el rendimiento global permitió al equipo mexicano ubicarse en una posición destacada

México, dentro del top 10 de las Copas del Mundo | AFP e Imago7

México volvió a aparecer dentro del top 10 de una Copa del Mundo en 2026, un dato que coloca al Tri en una lista relevante dentro de su historia mundialista. De acuerdo con la clasificación general del torneo, la selección mexicana terminó en la novena posición, con 12 puntos en cinco partidos, producto de cuatro victorias y una derrota.

Este registro se suma a otras tres participaciones en las que México cerró entre las diez mejores selecciones del Mundial: México 1970, México 1986 y Brasil 2014. Aunque el objetivo de alcanzar los cuartos de final volvió a quedar pendiente, el rendimiento global permitió al equipo mexicano ubicarse en una posición destacada dentro del balance general.

La primera vez que México terminó en el top 10 fue en 1970, torneo que organizó en casa. En aquella edición, el Tri finalizó en el sexto lugar general tras sumar cinco puntos en cuatro partidos, con dos victorias, un empate y una derrota. Además, marcó seis goles y recibió cuatro.

El segundo antecedente llegó en México 1986, nuevamente como anfitrión. Aquella selección también terminó en el sexto puesto, su mejor ubicación histórica junto con 1970. El equipo disputó cinco partidos, ganó tres y empató dos, con seis goles a favor y solo dos en contra.

Después de 1986, México tuvo varias participaciones constantes en fases de eliminación directa, pero no siempre logró meterse entre los diez mejores de la tabla general. El regreso a esa zona llegó hasta Brasil 2014, cuando el equipo terminó en el décimo lugar, tras una fase de grupos invicta y la eliminación ante Países Bajos en octavos de final.

En 2014, el Tri sumó siete puntos en cuatro partidos, con dos triunfos, un empate y una derrota. Ese torneo quedó marcado por una defensa sólida, apenas tres goles recibidos, y por una eliminación que se definió en los minutos finales ante el cuadro neerlandés.

El Mundial 2026 representa la cuarta aparición de México dentro del top 10. El equipo cerró en la novena posición, con 10 goles a favor, tres en contra y una diferencia de +7. A nivel estadístico, fue uno de sus mejores registros recientes dentro de una Copa del Mundo.

El dato también permite dimensionar la regularidad de México en ciertos torneos, aunque con una frontera clara: el salto a cuartos de final sigue pendiente desde 1986. El equipo ha logrado competir, sumar y superar fases, pero la barrera del quinto partido continúa como uno de los grandes temas históricos del fútbol mexicano.

Equipos que más han terminado en el top 10 desde México 1986

Desde el Mundial de México 1986 hasta la edición de 2026, Argentina es una de las selecciones con mayor regularidad dentro del top 10 de la clasificación general, con presencia constante en distintas etapas y generaciones. La Albiceleste aparece entre los diez mejores en 1986, 1994, 1998, 2006, 2010, 2014, 2022 y 2026.

En ese mismo periodo, Brasil también se mantiene como una de las selecciones más estables del mundo. La Canarinha terminó dentro del top 10 en 1986, 1990, 1994, 1998, 2002, 2006, 2010, 2014, 2018 y 2022, lo que la convierte en el equipo con más apariciones en la lista desde México 86.

Inglaterra y España también muestran una presencia frecuente entre los diez mejores. Inglaterra aparece en 1986, 1990, 1998, 2002, 2006, 2018, 2022 y 2026, mientras que España figura en 1986, 1990, 1994, 2002, 2006, 2010, 2018 y 2026.

Alemania y Francia completan el bloque de potencias con mayor continuidad desde 1986. Alemania aparece en 1986, 1990, 1994, 1998, 2002, 2006, 2010 y 2014, mientras que Francia figura en 1986, 1998, 2006, 2014, 2018, 2022 y 2026.

En ese contexto, México suma tres apariciones dentro del top 10 desde 1986: fue sexto en México 1986, décimo en Brasil 2014 y noveno en el Mundial 2026. Si se agrega México 1970, la cuenta histórica total del Tri sube a cuatro presencias entre las diez mejores selecciones de una Copa del Mundo.

Te puede interesar: