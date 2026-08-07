Messi rompe el silencio sobre Thiago y su supuesta ida a La Masía del Barcelona

Lionel Messi se formó principalmente en La Masia del Barcelona, un camino que al parecer no tomará su hijo Thiago que está en los Estados Unidos

Messi habla del futuro de su hijo Thiago | Reuters

Lionel Messi puso fin a los rumores sobre el futuro de su hijo Thiago y negó que el joven de 13 años tenga previsto incorporarse a La Masía del Barcelona. El astro argentino explicó que su hijo continuará con su proceso de formación en la academia del Inter Miami, club al que llegó en 2023. De esta forma, Thiago mantendrá su desarrollo futbolístico en Estados Unidos, pese a la enorme expectativa que existe por su apellido y por el vínculo de su padre con el conjunto azulgrana.

El futuro de Thiago ha despertado interés por su relación directa con uno de los máximos referentes de la historia del Barcelona. Sin embargo, Leo Messi dejó claro que su hijo seguirá su propio camino dentro de las fuerzas básicas del Inter Miami, sin un regreso a La Masía por ahora. La decisión permitirá al joven avanzar en su formación lejos de las comparaciones con su padre y bajo un proceso que busca darle las herramientas necesarias para construir su propia carrera en el fútbol. LEE LA NOTA COMPLETA AQUÍ.

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