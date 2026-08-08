Muere Jorge Messi, padre de Leo y pilar fundamental en la carrera del astro argentino

El padre de Lionel Messi murió a los 68 años después de una larga enfermedad que se habría agravado durante la Copa del Mundo de este verano

Jorge Messi murió durante la noche del sábado 8 de agosto en un hospital de Rosario, Argentina, a los 68 años, después de una supuesta larga enfermedad. La noticia, que confirmó el equipoNewell’s Old Boys, ha sacudido al mundo del fútbol debido a la notoriedad del empresario, quien, además de ser el padre y representante de Lionel Messi, fue una figura habitual junto al astro argentino a lo largo de su carrera y tuvo un papel relevante en el manejo de sus asuntos profesionales.

El Club Atlético Newell’s Old Boys, equipo en el que Lionel Messi se formó durante sus primeros años en Argentina, publicó un mensaje de condolencias en sus redes sociales. El conjunto rosarino destacó la importancia que tuvo el empresario en la trayectoria de su hijo y expresó su respeto a la familia Messi tras conocerse la noticia.

Jorge Messi con Lionel Messi | Getty Images vía AFP: Leonardo Fernández

“El Club Atlético Newell’s Old Boys despide con profundo dolor y pesar a Jorge Messi, quien falleció a los 68 años de edad en la ciudad de Rosario”, indica un extracto del comunicado de prensa del equipo. “Reconocido hincha leproso, empresario y padre del capitán del seleccionado argentino, Lionel Andrés Messi. Su acompañamiento constante y su liderazgo detrás de escena fueron fundamentales para respaldar cada paso de Lionel, desde sus inicios en Malvinas hasta la gloria máxima del fútbol mundial. Gracias por enseñarle a amar estos colores”.

Jorge Messi fue el encargado de acompañar y guiar a Leo durante su etapa de formación en Barcelona, cuando el resto de la familia permanecía en Argentina y mucho antes de que su hijo se proyectara como futbolista profesional. Su papel no se limitó al de padre, pues conforme pasaron los años también asumió la gestión de la carrera profesional de Lionel, adquiriendo protagonismo en los medios de comunicación al estar a su lado durante algunos de los momentos más importantes de la trayectoria del capitán de la selección argentina.

Más tarde el Sanatorio Centro de Rosario confirmó oficialmente la muerte de Jorge Messi. De acuerdo con el comunicado firmado por su director médico, Carlos Mackey, el empresario falleció a las 02:00 horas de este sábado en las instalaciones del centro de salud. La institución evitó precisar las causas o circunstancias médicas del deceso y señaló que la decisión responde a la protección de los datos del paciente y al respeto por la privacidad de la familia.

El Club Atlético Newell's Old Boys despide con profundo dolor y pesar a Jorge Messi, quien falleció a los 68 años de edad en la ciudad de Rosario.



Reconocido hincha leproso, empresario y padre del capitán del seleccionado argentino, Lionel Andrés Messi.



Jorge fue el sostén y la… pic.twitter.com/8dFPMRdM9Z — Newell’s Old Boys (@Newells) August 8, 2026

Pese a que el empresario era sumamente conocido en el ambiente futbolístico, rara vez brindó entrevistas públicas a los medios de comunicación. Sin embargo, algunos relatos periodísticos señalaron en más de una ocasión la importancia que tuvo dentro del entorno de Lionel Messi y en las decisiones relacionadas con su carrera.

Durante el último Mundial de 2026, la prensa especuló sobre el estado de salud de Jorge Messi. Nunca hubo un pronunciamiento oficial sobre la enfermedad que afectó al padre del 10 del combinado albiceleste, salvo un comunicado en el que se indicó que atravesaba una “situación de salud” y que se encontraba “bajo seguimiento médico”. Sin embargo, uno de los momentos más emotivos que protagonizó el futbolista de 39 años se produjo cuando rompió en llanto tras anotar su primer gol en la Copa del Mundo de este verano. Posteriormente, el propio delantero explicó el motivo de su emoción: “Es por una cuestión totalmente ajena a lo deportivo, pasé unos días difíciles, complicados. Estoy agradecido a toda la delegación, como siempre, al lado mío”.

El mundo reacciona a la muerte de Jorge Messi

Las muestras de condolencias por la muerte de Jorge Messi se han multiplicado desde que se conoció la noticia. La Liga Profesional de Fútbol argentina se sumó al dolor de Lionel Messi y su familia con un mensaje en el que señaló: “En este duro momento del adiós a Jorge Messi, la comunidad LPF y el fútbol todo lo despiden con amor y abrazan a su familia y seres queridos. ¡Fuerza, Leo!”.

La Conmebol también expresó su pesar por el fallecimiento del padre del capitán argentino y publicó: “Acompañamos con respeto y afecto a Lionel, a su familia, amigos y seres queridos en este momento de profundo dolor”. El organismo sudamericano cerró su mensaje con un sentido “Que descanse en paz”. UNICEF Argentina, por su parte, trasladó sus condolencias a Celia, Lionel y al resto de la familia, así como a sus amigos y allegados, “en este difícil momento”. La organización también recordó a Jorge Messi como una persona “comprometida siempre con los derechos de chicos y chicas”.

Desde Rosario también llegó el mensaje de Rosario Central, que quiso acompañar a Lionel Messi y a sus seres queridos en estas horas. “El Club Atlético Rosario Central lamenta profundamente el fallecimiento de Jorge Messi. Acompañamos con respeto y afecto a Lionel, a su familia y a todos sus seres queridos en este doloroso momento. QEPD”, señaló la institución rosarina.

La selección de Argentina también mandó su mensaje de condolencias, aunque no hablaron en ningún momento sobre la muerte del padre del futbolista: “Mucha fuerza, Leo Messi y familia. Estamos con ustedes en este difícil momento. Les enviamos nuestro más sentido abrazo”.

Real Madrid y Barcelona expresan su pésame

El fallecimiento de Jorge Messi, padre de Lionel Messi, generó muestras de solidaridad por parte de los dos grandes clubes de España. El Real Madrid fue uno de los primeros en expresar sus condolencias y destacó el respeto hacia la familia del astro argentino a través de un mensaje oficial: “El Real Madrid C. F., su presidente y su Junta Directiva lamentan profundamente el fallecimiento de Jorge Messi, padre de Leo Messi. Nuestro club quiere mostrar sus condolencias a Leo, a su familia y a todos sus seres queridos. Descanse en paz”.

Por su parte, el FC Barcelona recordó la estrecha relación de Jorge Messi con la institución y su papel durante los primeros años de la trayectoria de su hijo. “El Presidente y la Junta Directiva del FC Barcelona expresan su más sincero pésame por el fallecimiento de Jorge Messi, padre del jugador y leyenda del Barça Lionel Messi, y trasladan en nombre de todo el barcelonismo sus condolencias a la familia Messi”. El conjunto catalán también reconoció “el compromiso de Jorge Messi con nuestro Club por confiarle los inicios y los años de máximo esplendor de la carrera futbolística de su hijo Leo”.

Inter Miami expresa sus condolencias

“Nuestro corazón está acompañando a nuestro capitán Leo y a toda su familia”, fue el mensaje que compartió el Inter Miami a través de sus redes sociales.

Our hearts are with our captain, Leo, and the entire Messi family. pic.twitter.com/nJ3umEpirU — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) August 8, 2026

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