Messi, el arma del Inter Miami en la Leagues Cup

Inter Miami enfrentará a San Luis, Monterrey y León en la fase de grupos de la Leagues Cup con Lionel Messi como referente

Leo Messi | Megan Briggs / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Comienza la Leagues Cup para Inter Miami, un torneo bastante especial ya que, se convirtió en el primer título en la historia del club tras la llegada de un Messi que rindió desde el principio para quedarse con el MVP y alzar la copa. Ahora, vienen con la espinita, ya que, en la edición anterior, cayeron en la final por goleada ante Seattle Sounders.

Para Inter Miami, en la fase de grupos se encontrará al San Luis, Monterrey y a León, el camino que deberán superar si se quieren instalar en las rondas KO, pero tendrán que hacerlo poniendo todas sus esperanzas del ataque en Messi, ya que, entre lesiones y suspensiones, irá como el único atacante natural disponible para Guillermo Hoyos. LEE LA NOTA COMPLETA AQUÍ

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