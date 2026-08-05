Carson Beck tendrá su primera oportunidad con los Cardinals en el Juego del Salón de la Fama de la NFL

El entrenador Mike LaFleur confirmó que el quarterback novato será el mariscal de campo titular en el inicio oficial de la pretemporada

Arizona apuesta por Carson Beck. IMAGN IMAGES via Reuters Connect

Los Arizona Cardinals ya definieron quién comandará la ofensiva en el primer partido de la pretemporada. El entrenador Mike LaFleur confirmó que el quarterback novato Carson Beck será el mariscal de campo titular para el Hall of Fame Game frente a los Carolina Panthers, encuentro que abrirá oficialmente la actividad de la NFL rumbo a la temporada 2026.

La decisión representa el primer gran examen para Beck desde su llegada a la organización. El pasador, seleccionado en la tercera ronda del Draft 2026, tendrá la oportunidad de mostrar su progreso y competir por un lugar importante dentro del proyecto ofensivo de Arizona.

Mike LaFleur apuesta por el desarrollo del novato

Aunque el Hall of Fame Game forma parte de la pretemporada, el cuerpo técnico considera que será una valiosa oportunidad para evaluar al quarterback en un escenario competitivo. Beck llega con amplia experiencia universitaria tras acumular 43 aperturas entre Georgia y Miami, además de registrar 82 pases de touchdown durante su carrera colegial.

El encuentro también permitirá al entrenador Mike LaFleur obtener una primera evaluación de su ofensiva en condiciones reales de juego, aprovechando que Arizona disputará un partido adicional de pretemporada gracias a su participación en el tradicional duelo de Canton.

Un paso importante en la competencia por la posición

Desde su llegada a los Cardinals, Beck ha reiterado que su objetivo es aprovechar cada repetición disponible para acelerar su adaptación a la NFL. Durante los entrenamientos de temporada baja ya había señalado que el Hall of Fame Game era una fecha marcada en su calendario por la posibilidad de demostrar su nivel.

Si bien Arizona no ha definido quién será su quarterback para el inicio de la temporada regular, la organización considera que el novato necesita acumular experiencia en el campo. El partido ante Carolina servirá para medir su toma de decisiones, precisión y liderazgo frente a una defensiva de la NFL, en lo que será su primera aparición como titular con el uniforme de los Cardinals.

TE PUEDE INTERESAR