Estados Unidos se enamora del fútbol y de su negocio

El anfitrión del Mundial, país deportivo por excelencia, mira a este deporte con otros ojos. Se hace hueco a la vez que lo rentabiliza. La influencia de Trump puede ser clave

Gianni Infantino niega intervención de Donald Trump en la FIFA | Reuters

Estados Unidos se está consolidando como el nuevo epicentro del fútbol mundial. Tras albergar el Mundial de Clubes en 2025 y alcanzar cifras récord de asistencia e ingresos en el actual Mundial, el país deja entrever su intención de acoger los próximos grandes acontecimientos del fútbol internacional.

El siguiente podría ser el Mundial de Clubes en 2029, pero ahí cuenta con la oposición de Qatar, que está situado en posición de primera línea. Además, Estados Unidos parte como principal favorito para albergar la Copa América de 2028 y ya está confirmado, junto con México, como sede de la Copa Mundial Femenina de 2031. Lee la nota completa AQUÍ.

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