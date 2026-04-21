Karol G anuncia su Tropitour 2026: fechas, sedes, preventa y precio de los boletos

La cantante colombiana del género urbano anunció su nueva gira de conciertos que visitará a México luego de dos años

Karol G regresará a México con su gira Tropitour. | Reuters.

Karol G confirmó su regreso a los escenarios con el anuncio de su nueva gira mundial ‘Viajando por el mundo Tropitour’, la cual incluirá presentaciones en México durante el mes de noviembre. El anuncio se dio de manera sorpresiva al finalizar su participación en el escenario principal de Coachella, donde proyectó el mensaje ‘Nos vamos de tour’, lo que generó una reacción inmediata entre los asistentes.

La gira arrancará el próximo 24 de julio en el Soldier Field de Chicago y se extenderá durante un año, hasta cerrar el 24 de julio de 2027 en el Estadio San Siro de Milán, Italia. En total, Karol G visitará 20 países, entre ellos Colombia, Estados Unidos, Canadá, España, Argentina y Brasil, consolidando uno de los recorridos más ambiciosos de su carrera.

En una primera etapa, la cantante recorrerá ciudades de Norteamérica como Toronto, Nueva York, Los Ángeles, Miami y Houston, entre julio y octubre. Posteriormente, el tour llegará a Latinoamérica, donde México forma parte de la agenda con presentaciones en Monterrey y Ciudad de México antes de que finalice el 2026, dentro de una gira que también incluirá países como Perú, Chile, Argentina y Brasil.

El ‘Tropitour’ también marcará un momento histórico para la artista, ya que será la primera cantante latina en realizar una gira de estadios en Europa dentro de un tour global. Su paso por el continente europeo comenzará en junio de 2027, con fechas en ciudades como Barcelona, Sevilla, Lisboa, Madrid, París y Londres, antes de concluir en Italia.

Estos conciertos representan el regreso de Karol G a los escenarios tras el éxito de su ‘Mañana será bonito world tour’, con el que ofreció 64 presentaciones en 22 países entre 2023 y 2024. Además, su equipo adelantó que próximamente se anunciarán nuevas fechas, lo que podría ampliar su presencia en más ciudades alrededor del mundo.

Karol G y su Tropitour 2026: cuándo viene a México

Karol G incluyó a México dentro de la segunda fase de su gira mundial, la cual corresponde a su recorrido por Latinoamérica. De acuerdo con las fechas anunciadas, la artista colombiana se presentará en territorio mexicano durante noviembre de 2026, con conciertos programados en Monterrey y Ciudad de México.

Aunque aún no se han detallado los días exactos ni los recintos específicos, la expectativa es alta debido al éxito que ha tenido la cantante en el país. Sus visitas anteriores han registrado llenos, por lo que se espera que el ‘Tropitour’ mantenga esa tendencia y convoque a miles de seguidores en ambas ciudades.

Estas son los países y fechas del Tropicoqueta Tour 2026 de Karol G

Como se mencionó con anterioridad, la gira ‘Tropitour’ iniciará el 24 de julio de 2026 en Chicago, Estados Unidos, como parte de su primera etapa en Norteamérica. Durante este periodo, Karol G visitará ciudades clave como Toronto, Washington, Las Vegas, Los Ángeles, San Francisco, Nueva York, Atlanta y Miami, cerrando esta fase el 15 de octubre.

Posteriormente, el tour continuará en Latinoamérica a partir del 5 de noviembre, incluyendo países como México, Costa Rica, Colombia, Ecuador, Perú, Chile, Argentina, Brasil y Puerto Rico. Esta etapa se extenderá hasta febrero de 2027, antes de dar paso a su histórica gira por Europa, donde se presentará en estadios de ciudades como Barcelona, Madrid, París y Milán, donde concluirá el recorrido el 24 de julio de 2027.

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