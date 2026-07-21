Campeón de Campeones 2026: cómo comprar boletos para ver el duelo entre Toluca y Cruz Azul en EE.UU.

Aunque la venta oficial terminó, aún existen opciones de reventa verificada con entradas disponibles y distintos rangos de precio para el partido

Toluca jugará el Campeón de Campeones 2026 / Cortesía Toluca FC

El Campeón de Campeones 2026 enfrentará a Toluca y Cruz Azul este sábado 25 de julio en el Dignity Health Sports Park de Carson, California, en un duelo que reunirá a dos de los clubes más populares de la Liga MX y en donde los Diablos intentarán buscar el bicampeonato de esta competencia ante los actuales campeones de la Liga MX. La expectativa por el encuentro fue tan alta que los boletos de venta primaria ya se agotaron, aunque los aficionados en EE.UU. todavía tienen alternativas para asistir al partido.

¿Cómo comprar boletos para el Campeón de Campeones 2026?

La venta oficial de entradas se realizó a través de AXS, la boletera oficial del Dignity Health Sports Park. Sin embargo, las localidades de primera mano aparecen como agotadas.

Aun así, los aficionados pueden adquirir boletos mediante reventa verificada. Entre las principales plataformas con disponibilidad se encuentran AXS y Ticketón, además de otros sitios especializados en boletos secundarios como StubHub, SeatGeek, Ticketmaster y Vivid Seats, donde la oferta depende de la disponibilidad de cada vendedor.

Si vas a adquirir boletos de reventa, verifica que la plataforma ofrezca entradas verificadas, revisa cuidadosamente los cargos por servicio e impuestos antes de completar el pago y confirma que el boleto sea transferible de forma oficial. Estas precauciones ayudan a evitar fraudes y garantizan el acceso al estadio el día del partido.

Para quienes viven cerca del estadio, también existe la posibilidad de consultar la disponibilidad directamente en las taquillas del Dignity Health Sports Park, donde ocasionalmente pueden liberarse entradas o existir opciones de última hora.

¿Cuánto cuestan los boletos para ver el Campeón de Campeones 2026?

Antes de agotarse, los precios oficiales iban desde 49 dólares para las zonas generales hasta 179 dólares para localidades VIP, sin considerar los cargos por servicio.

Ahora que solo quedan boletos de reventa, los costos han aumentado debido a la demanda. Actualmente, es posible encontrar entradas desde 93 dólares, mientras que los mejores asientos pueden superar los 1,000 dólares, dependiendo de la ubicación dentro del estadio y del vendedor.

Horario del Campeón de Campeones 2026

El partido por el Campeón de Campeones 2026 se disputará el sábado 25 de julio en el Dignity Health Sports Park de Carson, California.

Estos son los horarios en EE.UU.:

5:30 p.m. (hora del Pacífico)

7:30 p.m. (hora del Centro)

8:30 p.m. (hora del Este)

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