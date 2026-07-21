Los latinos que marcaron el regreso de la MLS tras el Mundial 2026

La MLS volvió tras el Mundial 2026 y varios futbolistas latinoamericanos fueron decisivos en una jornada llena de goles y actuaciones sobresalientes

Mark Delgado Destacó En La Jornada MLS | Shaun Clark | Getty Images vía AFP

La MLS retomó su calendario de competencia después de la pausa por el Mundial 2026 que ganó la selección de España.

Los primeros encuentros que se jugaron antes de la final de la Copa del Mundo dejaron una conclusión inmediata: el talento latino volvió a ser determinante.

Mientras figuras mediáticas como Lionel Messi tendrán su periodo de descanso como lo establece la FIFA y el debut de Robert Lewandowski se aplazó por problemas de calidad del aire en Chicago, fueron jugadores de Venezuela, Colombia, Chile, Paraguay, México, Honduras y Costa Rica quienes protagonizaron las actuaciones más influyentes de la jornada.

Su impacto no solo ayudó a sus equipos a sumar puntos, sino que también confirmó que la identidad competitiva del fútbol en Norteamérica sigue teniendo un fuerte sello latino.

Kevin Kelsy lideró una exhibición latina que sorprendió a toda la MLS

El nombre propio del regreso fue el del venezolano Kevin Kelsy. El delantero de Portland Timbers firmó probablemente la mejor actuación de su carrera en la liga estadounidense al participar directamente en tres anotaciones durante la contundente victoria por 5-1 sobre Seattle Sounders, uno de sus máximos rivales.

Kelsy marcó dos goles y dio una asistencia en un encuentro donde Portland impuso condiciones desde el primer tiempo gracias a un bloque repleto de futbolistas latinoamericanos. El colombiano Jimer Fory colaboró con una asistencia desde la banda izquierda, mientras que el histórico Diego Chará volvió a demostrar su vigencia aportando equilibrio en el mediocampo y participando en la construcción del primer gol.

La goleada también tuvo sello chileno. Alexander Aravena ingresó desde el banquillo y anotó en el tiempo agregado su primer gol oficial en la MLS, cerrando una noche inolvidable para los Timbers. Incluso el costarricense Ariel Lassiter y el chileno Felipe Mora contribuyeron con asistencias, reflejando el enorme peso que tuvo la legión latinoamericana en uno de los resultados más llamativos de la jornada.

Mientras tanto, en California, Marky Delgado, mediocampista estadounidense de raíces mexicanas, fue la figura del clásico angelino. El volante abrió el marcador y más tarde asistió el tercer tanto para que LAFC derrotara con autoridad 3-0 al LA Galaxy, confirmando el gran momento del conjunto dirigido por Marc Dos Santos.

Liderazgo, experiencia y profundidad rumbo a la Leagues Cup

No todos los protagonistas aparecieron en la hoja de anotaciones. Algunos destacaron por su liderazgo y capacidad para sostener el funcionamiento de sus equipos tras más de siete semanas sin competencia oficial.

El paraguayo Miguel Almirón regresó inmediatamente a la titularidad con Atlanta United después de disputar la Copa del Mundo y volvió a portar el gafete de capitán.

Aunque su equipo cayó frente a Nashville SC, el mediocampista fue uno de los jugadores más activos durante los 90 minutos. Del otro lado, el hondureño Andy Najar aportó solidez defensiva desde el banco para ayudar a conservar la ventaja del líder de la Conferencia Este.

En Canadá también hubo protagonismo latino. El colombiano Brayan Vera fue uno de los mejores hombres del CF Montréal en el empate sin goles frente al Toronto FC gracias a su seguridad defensiva. El venezolano Daniel Pereira debutó con el club canadiense, mientras que el mexicano Daniel Ríos intentó romper el equilibrio ofensivo durante el segundo tiempo.

El gran rendimiento colectivo de estos futbolistas llega en un momento clave. En apenas unas semanas comenzará la Leagues Cup 2026,torneo que enfrentará nuevamente a la MLS y la Liga MX con un formato renovado y partidos por primera vez en territorio mexicano.

Las actuaciones vistas en el regreso del campeonato dejan claro que muchos de los jugadores llamados a marcar diferencias vestirán camisetas latinoamericanas.

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