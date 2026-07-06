Las voces de Colombia previo a los octavos de final del Mundial 2026 ante Suiza

Yerry Mina, Luis Javier Suárez y Jáminton Campaz hablaron con los medios de comunicación un día antes del juego ante Suiza.

Las voces de Colombia previo al juego ante Suiza | Foto por JUAN MABROMATA / AFP

El juego por los octavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 entre Colombia y Suiza está a la vuelta de la esquina. A falta de un día toda la delegación colombiana hace sus últimos ajustes en cancha y prepara lo que será el segundo duelo ante un rival europeo en esta cita orbital.

Yerry Mina, Luis Javier Suárez y Jáminton Campaz, fueron los tres jugadores que hablaron con la prensa previo al duelo definitivo del Mundial 2026. La situación de Jhon Córdoba, el estadio físico de todo el grupo y sus sensaciones de lo que ha sido el acompañamiento de los aficionados, estuvieron dentro de los temas abordados.

¿Cómo se prepara Colombia para el duelo ante Suiza?

“Estamos trabajando bien, con la mente puesta en nuestros objetivos. Teniendo claras nuestras misiones individuales y colectivas para hacer de este equipo siempre el mejor. Sabemos que se viene un gran rival y tenemos la responsabilidad de seguir haciendo las cosas bien y mejorar en ciertos aspectos” afirmó Yerry Mina.

“Nos preparamos para un partido sumamente intenso. Sabemos de la importancia de la instancia en la que nos encontramos y no será nada fácil. Hay que seguir por la misma línea que nos ha dado resultado y ajustar en esos pequeños detalles que es donde se definen este tipo de partidos. Somos conscientes que en este Mundial cualquier equipo puede ganarle a cualquier y eso lo ha hecho aún más competitivo” señaló Jáminton Campaz.

“Sabemos como somos nosotros en Colombia y cuando no vemos un gran nombre al otro lado nos relajamos. Pero eso en el equipo no pasa. Suiza es un muy buen equipo, tiene jugadores que están en los mejores equipos del mundo y será un duelo muy difícil, nos preocuparemos por potenciar nuestras fortalezas” respondió Luis Javier Suárez.

¿Cuál es el éxito de esta Selección Colombia?

“Hemos podido formar una familia. Todos nos llevamos bien con todos y tenemos una convivencia sana. Eso, aunque muchos no lo crean es una parte importantísima del equipo. Si estamos bien de puertas para adentro, de puertas para afuera va a ser aún mejor. Si vemos que alguien está decaído por cualquier situación de inmediato tratamos de subirle el ánimo” argumentó el defensor central.

¿Con que sueña Luis Javier Suárez ante Suiza?

“Mañana sueño con la clasificación. Más allá del gol o no, quiero es que el equipo siga avanzando. Tal vez ahora se ha notado un poco más el trabajo porque el partido pasado nos fuimos con asistencia. Pero la realidad es que venimos haciendo lo mismo todos los partidos” señaló Luis Javier Suárez.

“Soñamos con tener un partido muy bueno. Sabemos que debemos tener paciencia, es un juego que hay trabajarlo demasiado. Intentar ser lo más profundos posibles y cuando nos quede una oportunidad, aprovecharla. La efectividad debe ser nuestra mejor arma” comentó Jáminton Campaz.

¿Qué necesita Colombia para poder avanzar en el Mundial 2026?

“Necesitamos mantener la calma. Uno de mis roles aquí es inyectar esa felicidad, compromiso y responsabilidad por lo que se juega. Ya he tenido la oportunidad de estar en mundiales y tratamos de transmitir esa experiencia de diferentes formas. Si estamos calmados, el juego fluye” afirmó Yerry Mina.

¿Cómo se ha tomado la situación de Jhon Córdoba?

“Todos estamos tristes por Jhon Córdoba. Uno se prepara muchísimo tiempo para llegar de la mejor forma a estos torneos, pero Dios tiene sus planes. Así lo quiso él y estamos apoyándolo constantemente. Esto nos sirve como motivación y otro argumento para salir mañana y dedicarle la victoria” dijo el delantero del Sporting de Lisboa.

“Con Jhoncito todo esta bien. La llevamos de la mejor manera, somos cercanos y si así tuvieron que ser las cosas por algo será. Ahora nos aporta desde otro lado y vamos a tener muy cerca. Todos aportamos lo que podemos desde el sitio donde la vida y el profe nos pongan” afirmó el extremo de Rosario Central.

¿Cómo está Colombia fisícamente?

“Físicamente estamos bien. Es obvio que se nota el desgaste de tantos viajes y de tanta movedera. Pero todo hace parte de la experiencia e hicimos un trabajo mental muy importante para sobresalir de cualquier situación. Estamos preparados para todo lo que venga” comentó Luis Javier Suárez.

“Estamos bien, eso de la gripa hace parte de la experiencia. Hay que meterle pasta a eso y seguir para adelante. Nada de eso nos va a frenar. El único virus que queremos aquí es el virus de la hinchada que esta en todo lado. Nos sentimos muy orgullosos de eso” señalo Jáminton Campaz.

¿Qué tanto han sentido el apoyo de los colombianos?

“Los hinchas son simplemente una locura. Los que llevamos mucho tiempo por fuera nos sentimos como en casa y eso es muy valioso. Agradezco a todas las personas que hacen el esfuerzo de irnos a ver, de apoyarnos y siempre mantener una buena vibra desde donde quiera que nos estén siguiendo” afirmó Suárez.

“Yo le puse a la hinchada el virus. Siempre están, no importa el lugar y es el único virus buenos. Cada vez que hacen un banderazo salimos y se nos eriza la piel por la cantidad de gente que hay. Esto es hermoso y muy positivo para nosotros, que nos hagan sentir locales siempre es un plus” afirmó Campaz.

Te puede interesar: