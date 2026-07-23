Alejandro Garnacho es presentado como nuevo jugador del Aston Villa

Unai Emery tuvo una participación directa en la contratación, pues consideró al extremo como una opción para renovar el ataque de los villanos

Alejandro Garnacho y Unai Emery en su presentación | @AVFCOfficial

Alejandro Garnacho continuará su carrera en el Aston Villa después de que el club de Birmingham anunciara su incorporación procedente del Chelsea para la temporada 2026-27. El atacante argentino de 22 años fue presentado este jueves 23 de julio mediante las redes sociales de los villanos, donde apareció con la camiseta de su nuevo equipo. La operación se cerró inicialmente mediante una cesión por un año, por lo que el futbolista permanecerá en Villa Park hasta el final de la campaña, en busca de los minutos que no tenía garantizados en Stamford Bridge.

El acuerdo entre Aston Villa y Chelsea incluye una obligación de compra que deberá activarse en el verano de 2027 si se cumplen determinados criterios durante el préstamo. Los clubes no revelaron públicamente las cifras ni las condiciones necesarias para ejecutar el traspaso definitivo, aunque distintos reportes indican que estarían relacionadas con el número de partidos disputados por el argentino. La operación completa alcanzaría aproximadamente 43 millones de libras, cerca de 50 millones de euros, una cantidad similar a la valoración establecida por el conjunto londinense para autorizar su salida.

Unai Emery tuvo una participación directa en la contratación, pues consideró al extremo como una opción para renovar el ataque del Aston Villa. El entrenador español confirmó que el futbolista mostró interés en incorporarse al proyecto y competir por un lugar dentro de su plantilla: “Estamos encantados con Alejandro. Tiene mucho talento, es joven y mostró su deseo de ayudar a nuestro proyecto”, señaló el técnico después de hacerse oficial el movimiento. Garnacho posó durante su presentación junto a Emery y Roberto Olabe, responsable del área deportiva del club.

La llegada a Birmingham representa una nueva oportunidad para Garnacho menos de un año después de haber fichado por el Chelsea procedente del Manchester United. El argentino no consiguió establecerse como titular permanente durante su única temporada con los blues y dejó de formar parte de los planes deportivos para el siguiente curso. Su ausencia en el inicio de la pretemporada estuvo relacionada con la búsqueda de una salida, mientras la directiva analizaba las propuestas recibidas por un jugador cuyo contrato todavía mantenía vigencia con el equipo londinense.

El traspaso se produjo después de que el Chelsea concretara la compra de Morgan Rogers del Aston Villa por una cifra récord para el futbol inglés. Aunque las dos instituciones manejaron ambos movimientos como negociaciones independientes, la salida de Rogers dejó un espacio en el frente ofensivo del conjunto de Emery. Garnacho puede desempeñarse por la banda izquierda, por el costado derecho o como segundo atacante, características que permitirán al entrenador utilizarlo en distintas posiciones durante una temporada en la que el club buscará mantenerse entre los primeros lugares de la Premier League.

La fórmula del préstamo también responde a la situación financiera de los dos equipos. Aston Villa y Chelsea han recibido sanciones de la UEFA por incumplimientos relacionados con las normas de sostenibilidad económica, por lo que deben registrar con cuidado los ingresos y gastos de sus operaciones. Un traspaso inmediato de Garnacho, poco después del movimiento de Rogers en dirección contraria, podía ser considerado un intercambio de futbolistas para efectos contables. La cesión con una obligación condicionada permite aplazar la compra definitiva, aunque el Chelsea considera alcanzables los requisitos pactados.

Garnacho se formó en las categorías juveniles del Manchester United y debutó con el primer equipo en abril de 2022. Durante su etapa en Old Trafford disputó 93 partidos de Premier League y marcó 16 goles, además de participar en la conquista de la Copa de la Liga y la FA Cup. Uno de sus momentos más recordados fue el gol de chilena que consiguió frente al Everton y que posteriormente recibió el Premio Puskás de la FIFA. En agosto de 2025 pasó al Chelsea por alrededor de 40 millones de libras.

El argentino utilizará el número 17 en el Aston Villa, dorsal que también llevó durante parte de su etapa en el Manchester United y con la selección de Argentina. Se convierte en la cuarta incorporación del club durante el mercado de verano, después de Modou Kéba Cissé, Johan Manzambi y João Gomes. Si se ejecuta la obligación de compra en 2027, Garnacho ya tendría acordado un contrato por cuatro temporadas. Su principal objetivo será recuperar continuidad bajo la dirección de Emery y ocupar el lugar que quedó disponible en el ataque tras la salida de Rogers.

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