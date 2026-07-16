La Odisea de Christopher Nolan llega al cine: ¿Cuándo es su estreno en México y en qué salas se proyectará?

La Odisea de Christopher Nolan llega a México con Matt Damon, funciones en IMAX y 35 mm, además de polémicas por su reparto, lenguaje y locaciones

¿Cuándo se estrena La Odisea? | @odysseymovie

Christopher Nolan regresa a las salas con ‘La Odisea’, una adaptación cinematográfica del poema épico atribuido a Homero, en la que el director traslada a la pantalla el viaje de Odiseo después de la Guerra de Troya. La producción está encabezada por Matt Damon y reúne a figuras como Anne Hathaway, Tom Holland, Zendaya, Robert Pattinson y Charlize Theron.

La película también representa un nuevo paso técnico en la trayectoria del responsable de ‘Oppenheimer’, ‘Dunkerque’ e ‘Interestelar’. Se trata del primer largometraje de ficción filmado completamente con cámaras IMAX, después de que la compañía desarrollara equipos con menor ruido para permitir la grabación de escenas con diálogos en este formato.

Además de las funciones en salas tradicionales, IMAX, VIP, Platino, 3D y 4DX, la película llegará a las tres sedes de la Cineteca Nacional y tendrá proyecciones especiales en 35 milímetros en el complejo de Xoco. La exhibición en celuloide será una alternativa para quienes prefieran una experiencia distinta a las funciones digitales.

El estreno también se encuentra acompañado por debates alrededor de las decisiones creativas de Nolan, la diversidad de su reparto, la fidelidad histórica del vestuario y las embarcaciones, así como la utilización de locaciones en el Sahara Occidental. La adaptación, por lo tanto, llega precedida tanto por el interés cinematográfico como por cuestionamientos culturales y políticos.

¿Cuándo es el estreno de La Odisea, la adaptación de Christopher Nolan de la obra de Homero?

La fecha de estreno de La Odisea en México es el jueves 16 de julio de 2026, un día antes de su lanzamiento general en Estados Unidos, programado para el viernes 17 de julio. Desde esa jornada estará disponible en salas convencionales y en distintos formatos especiales de Cinépolis y Cinemex.

Para verla en IMAX, Cinépolis anunció funciones en Fórum Buenavista, Perisur y Universidad, en la Ciudad de México; Galerías Metepec y Satélite, en el Estado de México; Angelópolis, en Puebla; Galerías Monterrey y Galerías Valle Oriente, en Nuevo León; Galerías Guadalajara y Fórum Tlaquepaque, en Jalisco; Puerto Cancún, en Quintana Roo, y Las Américas Veracruz, en Boca del Río.

Cinemex proyectará la cinta en formato IMAX en Parque Delta, Antara Platino, Encuentro Oceanía, Santa Fe y Parque Tezontle, todos ubicados en la Ciudad de México. La cartelera también contempla funciones en salas tradicionales, VIP y Platino, por lo que la disponibilidad dependerá de cada complejo y de los horarios publicados por las cadenas.

La Cineteca Nacional confirmó exhibiciones en sus complejos de Xoco, Chapultepec y el Centro Nacional de las Artes. La sede de Xoco será la única de las tres que contará con funciones en formato de 35 milímetros, mientras que Chapultepec y la Cineteca Nacional de las Artes utilizarán proyección digital.

La Odisea: este es el reparto de lujo de la adaptación de Nolan

Matt Damon interpreta a Odiseo, el rey de Ítaca que intenta volver a su hogar tras combatir durante una década en Troya. Anne Hathaway encarna a Penélope, mientras que Tom Holland asume el papel de Telémaco, el hijo que creció sin la presencia de su padre y busca respuestas sobre su destino.

Zendaya aparece como Atenea, la diosa que protege y orienta a Odiseo durante su travesía; Charlize Theron interpreta a Calipso y Robert Pattinson da vida a Antínoo, uno de los principales pretendientes de Penélope. Lupita Nyong’o representa a Helena de Troya y Clitemnestra, mientras que Jon Bernthal interpreta al rey Menelao.

El elenco se completa con nombres como Elliot Page, Himesh Patel, Samantha Morton, John Leguizamo, Benny Safdie, Corey Hawkins y Travis Scott. La cantidad de personajes responde a la intención de Nolan de mostrar tanto el viaje de Odiseo como las consecuencias políticas, familiares y humanas que dejó la Guerra de Troya.

La Odisea: ¿De qué trata la adaptación de Christopher Nolan?

La historia comienza después de la caída de Troya y sigue el intento de Odiseo por regresar a Ítaca. Aunque la guerra terminó, el protagonista debe enfrentar un recorrido de diez años marcado por tormentas, criaturas mitológicas, islas desconocidas y enfrentamientos con dioses que dificultan su retorno.

Durante el trayecto aparecen figuras como el cíclope Polifemo, la hechicera Circe, las sirenas y Calipso. Poseidón también se convierte en uno de los obstáculos para el rey de Ítaca, mientras Atenea interviene como su principal aliada. El viaje pone a prueba la capacidad de Odiseo para recurrir a la estrategia, el engaño y la resistencia antes de recuperar su reino.

En Ítaca, Penélope y Telémaco enfrentan su propio conflicto. Ante la prolongada ausencia del monarca, distintos hombres ocupan el palacio y pretenden casarse con Penélope para reclamar el poder. La película alterna el recorrido marítimo de Odiseo con la crisis que atraviesa su familia y con las consecuencias que la guerra dejó en los distintos reinos griegos.

¿Por qué es polémica La Odisea de Nolan?

Uno de los primeros debates surgió por la supuesta falta de precisión histórica. Algunas imágenes promocionales fueron cuestionadas por el diseño de las armaduras, los cascos y el barco utilizado por Odiseo. Nolan explicó que recurrió a una embarcación construida con técnicas antiguas y capaz de resistir las condiciones del océano, aunque su apariencia fue comparada con la de un barco vikingo.

También se discutió la utilización de expresiones contemporáneas y acentos estadounidenses. Una parte de las críticas se concentró en que Telémaco llamara “papá” a Odiseo, pero Nolan defendió la decisión al señalar que buscaba un lenguaje con significado emocional para el público actual y no una reproducción académica del griego antiguo.

Otro frente de la controversia corresponde a los ataques contra la diversidad del reparto, principalmente por la elección de Lupita Nyong’o como Helena de Troya y de Elliot Page como un soldado griego. Nolan rechazó esos cuestionamientos y sostuvo que una adaptación debe interpretar el texto original desde la visión de quien la realiza, mientras Nyong’o respaldó el enfoque adoptado para esta versión.

La disputa política más relevante está relacionada con el rodaje de varias secuencias en Dajla, dentro del Sahara Occidental, territorio administrado por Marruecos y considerado por organismos internacionales como pendiente de descolonización. El Festival Internacional de Cine del Sahara Occidental acusó a la producción de contribuir a normalizar el control marroquí sobre la región y promovió un llamado al boicot. De acuerdo con la Fundación Carnegie, Nolan y Universal Pictures no habían ofrecido una respuesta pública específica sobre este señalamiento antes del estreno.

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