Jornada 1 Leagues Cup, en vivo: horarios, pronósticos y dónde ver los partidos del torneo entre Liga MX y MLS

La jornada 1 de la Leagues Cup 2026 reúne 18 partidos entre Liga MX y MLS, con horarios, transmisiones, momios y los primeros puntos en disputa.

Jornada 1 Leagues Cup en vivo | Claro Sports

La Leagues Cup 2026 pondrá en marcha su jornada 1 del 4 al 6 de agosto, con un total de 18 partidos que enfrentarán exclusivamente a clubes de la Liga MX y la Major League Soccer. La competencia reunirá a 36 equipos y marcará el inicio de una nueva edición del torneo que entrega tres boletos para la Concacaf Champions Cup 2027.

A diferencia de otros certámenes internacionales, la Leagues Cup no cuenta con grupos tradicionales. En lugar de ello, cada club disputará tres partidos durante la primera fase, todos frente a rivales de la liga contraria. Es decir, los equipos mexicanos únicamente jugarán contra conjuntos de la MLS, mientras que los estadounidenses y canadienses solo enfrentarán a representantes de la Liga MX.

Cada encuentro tendrá un peso importante en la clasificación, ya que los resultados alimentarán dos tablas generales independientes: una para los clubes de la Liga MX y otra para los de la MLS. Los cuatro mejores equipos de cada campeonato al finalizar las tres jornadas avanzarán a los cuartos de final, por lo que únicamente ocho de los 36 participantes seguirán en la pelea por el título.

La jornada inaugural contará con algunos de los encuentros más atractivos del torneo, como Toluca ante Seattle Sounders, América frente a San Diego FC, Cruz Azul contra Philadelphia Union, Monterrey ante Orlando City, Chivas frente a LAFC y Pumas contra Charlotte FC. Además de los primeros puntos, los equipos buscarán comenzar con ventaja una fase en la que cada partido puede ser determinante para avanzar a la ronda de eliminación directa.

¿Cuándo son y dónde ver en vivo los partidos de la jornada 1 de la Leagues Cup 2026? Canales de TV y online

Los 62 encuentros estarán disponibles en vivo mediante Apple TV, plataforma que tendrá cobertura mundial sin bloqueos geográficos. En México, Imagen Televisión transmitirá 12 partidos de la Fase Uno y TelevisaUnivision contará con tres encuentros seleccionados, además de su cobertura en las rondas de eliminación directa.

La primera jornada se desarrollará entre el martes 4 y el jueves 6 de agosto. Los horarios indicados corresponden al tiempo del centro de México y pueden presentar modificaciones antes del inicio de los encuentros.

Martes 4 de agosto

FC Cincinnati vs Pachuca | 17:45 horas | Apple TV

| 17:45 horas | Apple TV Columbus Crew vs Atlas | 17:45 horas | Apple TV

| 17:45 horas | Apple TV Charlotte FC vs Pumas UNAM | 18:00 horas | Apple TV

| 18:00 horas | Apple TV Minnesota United vs FC Juárez | 18:30 horas | Apple TV

| 18:30 horas | Apple TV Tigres UANL vs Real Salt Lake | 20:00 horas | Apple TV

| 20:00 horas | Apple TV Vancouver Whitecaps vs Atlante | 20:30 horas | Apple TV

Miércoles 5 de agosto

Inter Miami vs Atlético de San Luis | 17:30 horas | Apple TV

| 17:30 horas | Apple TV Monterrey vs Orlando City | 17:30 horas | Apple TV

| 17:30 horas | Apple TV Nashville SC vs León | 18:30 horas | Apple TV

| 18:30 horas | Apple TV FC Dallas vs Querétaro | 18:30 horas | Apple TV

| 18:30 horas | Apple TV Toluca vs Seattle Sounders | 20:00 horas | Apple TV, Imagen Televisión y TelevisaUnivision/TUDN

| 20:00 horas | Apple TV, Imagen Televisión y TelevisaUnivision/TUDN LAFC vs Chivas de Guadalajara | 20:30 horas | Apple TV

Jueves 6 de agosto

New York City FC vs Santos Laguna | 17:30 horas | Apple TV

| 17:30 horas | Apple TV Cruz Azul vs Philadelphia Union | 18:00 horas | Apple TV

| 18:00 horas | Apple TV Chicago Fire vs Necaxa | 18:30 horas | Apple TV

| 18:30 horas | Apple TV Austin FC vs Tijuana | 19:00 horas | Apple TV

| 19:00 horas | Apple TV América vs San Diego FC | 20:00 horas | Apple TV, Imagen Televisión y TelevisaUnivision/TUDN

| 20:00 horas | Apple TV, Imagen Televisión y TelevisaUnivision/TUDN Portland Timbers vs Puebla | 20:30 horas | Apple TV

El encuentro entre Toluca y Seattle será uno de los principales atractivos de la primera jornada. Seattle comenzará la defensa del campeonato frente al ganador de la Copa de Campeones de Concacaf, en el primer partido de la historia del torneo disputado en territorio mexicano.

Grupos de la Leagues Cup 2026: así va la tabla de posiciones

Aunque el calendario se organiza mediante regiones y niveles, la Leagues Cup 2026 no tiene una tabla por cada grupo. Los resultados se acumularán en una clasificación exclusiva para los 18 clubes de la Liga MX y otra para los 18 representantes de la MLS. Los cuatro primeros lugares de cada tabla obtendrán la clasificación.

Antes de comenzar la jornada inaugural, los 36 participantes se encuentran empatados con cero partidos disputados y cero puntos:

Liga MX PJ PTS MLS PJ PTS América 0 0 Austin FC 0 0 Atlante 0 0 Charlotte FC 0 0 Atlas 0 0 Chicago Fire 0 0 Atlético de San Luis 0 0 FC Cincinnati 0 0 Chivas 0 0 Columbus Crew 0 0 Cruz Azul 0 0 FC Dallas 0 0 FC Juárez 0 0 Inter Miami 0 0 León 0 0 LAFC 0 0 Monterrey 0 0 Minnesota United 0 0 Necaxa 0 0 Nashville SC 0 0 Pachuca 0 0 New York City FC 0 0 Puebla 0 0 Orlando City 0 0 Pumas UNAM 0 0 Philadelphia Union 0 0 Querétaro 0 0 Portland Timbers 0 0 Santos Laguna 0 0 Real Salt Lake 0 0 Tigres UANL 0 0 San Diego FC 0 0 Tijuana 0 0 Seattle Sounders 0 0 Toluca 0 0 Vancouver Whitecaps 0 0

En caso de igualdad al concluir los tres partidos, los primeros criterios de desempate serán la diferencia de goles, la cantidad de victorias durante el tiempo reglamentario, los goles anotados, los tantos recibidos y la clasificación de juego limpio. El número reducido de compromisos aumenta la importancia de cada resultado, debido a que una derrota puede dejar poco margen para recuperar posiciones.

Pronósticos y quiénes son los favoritos de la jornada 1 de la Leagues Cup

Los momios mostrados por Caliente MX en las imágenes proporcionadas colocan a equipos de la MLS como favoritos en 14 de los 18 partidos. Los únicos clubes mexicanos que parten con ventaja son Toluca, América y Monterrey, mientras que Cruz Azul y Philadelphia Union tienen la misma cuota para ganar durante los 90 minutos.

Favoritos del martes 4 de agosto

FC Cincinnati sobre Pachuca: +104

+104 Columbus Crew sobre Atlas: -110

-110 Charlotte FC sobre Pumas: +116

+116 Minnesota United sobre FC Juárez: -137

-137 Real Salt Lake sobre Tigres: +130

+130 Vancouver Whitecaps sobre Atlante: -233

Vancouver aparece como el favorito más marcado de toda la jornada, con una cuota de -233 frente al +525 de Atlante. Minnesota también tiene ventaja sobre FC Juárez, mientras que Tigres parte por debajo de Real Salt Lake pese a que las dos cuotas se mantienen en terreno positivo.

Favoritos del miércoles 5 de agosto

Inter Miami sobre Atlético de San Luis: -213

-213 Monterrey sobre Orlando City: +124

+124 Nashville SC sobre León: -157

-157 FC Dallas sobre Querétaro: -134

-134 Toluca sobre Seattle Sounders: -141

-141 LAFC sobre Chivas: +130

Inter Miami es el segundo favorito más amplio de la fecha, con -213 ante Atlético de San Luis, que presenta una cuota de +460. Toluca cuenta con el respaldo de la localía frente a Seattle, mientras que Monterrey tiene una diferencia reducida respecto a Orlando City. LAFC aparece ligeramente por delante de Chivas con +130 contra +184.

Favoritos del jueves 6 de agosto

New York City FC sobre Santos Laguna: -139

-139 Cruz Azul y Philadelphia Union: ambos con +152

ambos con +152 Chicago Fire sobre Necaxa: -109

-109 Austin FC sobre Tijuana: +142

+142 América sobre San Diego FC: -186

-186 Portland Timbers sobre Puebla: -110

América es el conjunto mexicano con el momio más bajo de la jornada, con -186 frente al +475 de San Diego FC. El partido más equilibrado será el de Cruz Azul ante Philadelphia Union, debido a que ambos equipos presentan una cuota de +152, con el empate colocado en +280.

Los pronósticos reflejan una ventaja inicial para los clubes de la MLS, pero el sistema de puntos puede modificar el desarrollo de cada partido. Un empate asegura al menos una unidad y abre la posibilidad de conseguir otra mediante la tanda de penales, por lo que los equipos podrían asumir menos riesgos durante el cierre de los encuentros. Los momios corresponden a las capturas compartidas y pueden cambiar antes del inicio de la jornada.

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