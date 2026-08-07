La mala racha de Santos no termina: caen en su debut en la Leagues Cup ante NYCFC

El equipo lagunero pierde en su visita a Nueva York, la cuarta derrota en la misma cantidad de partidos en esta temporada

NYCFC vence a Santos en la Leagues Cup 2026 | John Jones-Imagn Images

Cuatro partidos, cuatro derrotas para Santos Laguna en esta temporada. El equipo lagunero es uno de dos que no pudo sumar en las primeras tres fechas de la Liga MX y la mala racha sigue en la Leagues Cup, al caer 2-0 ante el New York City FC en la jornada 1 del torneo que mide a los clubes de la Liga MX ante los de la MLS.

No hubo goles en los primeros 45 minutos del partido disputado en la cancha de Harrison, Nueva Jersey. Una primera parte en que hubo par de intentos que pegaron en defensas rivales y un intento de Agustín Ojeda que Carlos Acevedo controló.

La historia cambió al inicio del segundo tiempo. El equipo neoyorkino hizo tres cambios y casi de inmediato tomó la ventaja. Tayvon Gray firmó el 1-0 al 50′, en una gran jugada colectiva en que ‘la tercera fue la vencida‘. Triple ocasión que inició con Acevedo yendo al piso para desviar un centro por abajo, pero el balón le quedó a Ojeda. La defensa lagunera se revolvió para tapar ese intento, pero el esférico acabó en pies de Gray, quien le metió todo el empeine al balón, tocó el travesaño, pero de campanita acabó entrando para el 1-0.

Santos tuvo poca capacidad de reacción y al 66′ llegó el segundo tanto de los locales, obra de Nico Cavallo, en una jugada a velocidad en que hicieron una pared larga y terminó superando a Acevedo.

Palacios, Mariscal y Abella ingresaron para intentar revivir a los laguneros, pero no pudieron superar a Matt Freese. Santos cae y está contra las cuerdas en la Leagues Cup.

Santos se jugará la vida el domingo en Chicago ante el Fire y Lewandowski, cerrando su participación el próximo jueves en Philadelphia ante el Union. NYCFC, por su parte, suma tres puntos clave previo a duelos ante Cruz Azul y Necaxa.

New York City FC vs Santos Laguna: resumen, goles y resultado final de la Leagues Cup 2026

Alineaciones Leagues Cup 2026: así salen NYCFC vs Santos Laguna NYCFC: Freese, Cavallo, Sands, Perea, Traore, O’Toole, Murray, Gray, Ojeda, Shore, Jones. SANTOS: Acevedo; Cuevas, Pardo, Sánchez, Echeverría; Gruezo, López, Di Yorio, Villalba, González, Aguirre. Leagues Cup 2026: ¿Quién gana el NYCFC vs Santos Laguna, según la IA? Le preguntamos a Chat GPT por su pronóstico para este juego entre New York City y Santos. Este fue el pick de la inteligencia artificial: “Santos Laguna llega a este duelo con la necesidad de recuperar protagonismo internacional y hacerse fuerte con su intensidad ofensiva. El equipo mexicano suele apostar por presión alta, transiciones rápidas y aprovechar la velocidad de sus atacantes, aunque su principal reto está en mantener equilibrio defensivo ante rivales que manejan mejor la posesión. New York City FC cuenta con una propuesta basada en circulación de balón, movilidad entre líneas y mayor paciencia para construir sus ataques. El conjunto de la MLS suele competir bien en torneos internacionales, aunque puede sufrir cuando enfrenta equipos mexicanos con mayor ritmo e intensidad en duelos individuales. Se espera un partido equilibrado, con oportunidades para ambos lados, pero la experiencia de los clubes de Liga MX en este tipo de enfrentamientos y el factor de adaptación al ritmo del torneo pueden favorecer ligeramente a Santos. Pronóstico: gana Santos Laguna“. Leagues Cup 2026 en vivo: ¿En dónde ver el NYCFC vs Santos Laguna y a qué hora juegan? Este partido no será transmitido en TV abierta en territorio mexicano ni en los Estados Unidos. El encuentro lo podrás seguir a nivel mundial por Apple TV. Santos Laguna debuta en la Leagues Cup en Nueva York Saludos y muy buenas tardes. Este jueves 6 de agosto se juega el tercer y último día de la jornada 1 de la Leagues Cup y Santos Laguna debuta en la Gran Manzana, cuando visiten al New York City FC y lo comentamos en directo por Claro Sports. El equipo lagunero es uno de los que no sumaron puntos en las primeras tres jornadas del Apertura 2026 de la Liga MX tras perder ante el América en la cancha del Estadio Azteca, en un partido en el que pudieron llegar al descanso con la ventaja al tener más ocasiones que las Águilas, pero perdonaron y una roja cambió todo en la segunda parte. Santos querrá cambiar esta dinámica de resultados en su estreno en el torneo que enfrenta a los clubes del fútbol mexicano ante los mejores de la MLS. El NYCFC, por su parte, está en el quinto lugar de la Conferencia Este de la MLS, con 26 puntos. Están en puestos de Playoffs, pero más cerca de quedar fuera (el décimo está a seis unidades, con 20) que del líder (Nashville, con 40), aunque llegan a la Leagues Cup en racha, con dos victorias y un empate tras la pausa mundialista. El partido dará inicio este jueves 6 de agosto a las 19:30 horas, tiempo del este de los Estados Unidos, 17:30 de la CDMX, y lo comentamos en Claro Sports.

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