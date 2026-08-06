América y Cruz Azul, obligados a sacar la cara por los grandes en la Leagues Cup

Tras los tropiezos de Pumas y Chivas, así como de los equipos regios, azulcremas y cementeros cargan con la exigencia de responder ante la MLS

América y Cruz Azul buscan responder en Leagues Cup. | Claro Sports.

El arranque de los equipos mexicanos en la Leagues Cup 2026 volvió a colocar a la Liga MX bajo presión. Después de la goleada sobre Pumas, la derrota del Monterrey, así como los empates de Tigres (que ganó el punto extra en penaltis) y de Chivas (que se quedó con un solo punto) es turno para Águilas y Cementeros. América y Cruz Azul iniciarán su participación con la responsabilidad de cambiar el panorama de los clubes grandes y regios frente a la MLS.

América busca terminar con su deuda internacional

El uruguayo confía en que encontrarán el rendimiento deseado | Imago7

Las Águilas llegan como líderes del Apertura 2026 con siete puntos, producto de dos victorias y un empate. El equipo dirigido por Guillermo Almada todavía se encuentra en un proceso de adaptación, pero el entrenador uruguayo dejó claro que la intención del América no se limita a superar la primera fase. El conjunto azulcrema buscará avanzar hasta la definición y competir por el primer título de Leagues Cup de su historia, una tarea pendiente después de sus eliminaciones durante la etapa de André Jardine.

“América tiene la obligación de ser protagonista en todos los torneos. Venimos en un proceso evolutivo, en una idea nueva, ni mejor ni peor que la de André, que tuvo grandes resultados en el club, simplemente distinta”, declaró Almada en conferencia de prensa previa la juego ante San Diego FC.

El América arrastra una deuda en la Leagues Cup desde la etapa de Jardine. En 2023 quedó eliminado en los octavos de final ante Nashville. Un año después, cuando ya era bicampeón de la Liga MX, llegó hasta los cuartos de final, pero Colorado Rapids lo superó en la tanda de penaltis.

La actuación de 2025 aumentó la presión sobre el conjunto de Coapa. Con el nuevo sistema de clasificación, Las Águilas no lograron superar la primera ronda y quedaron fuera de los partidos de eliminación directa. Ahora, con Almada al frente, el club sostiene que asumirá el torneo con seriedad y que buscará pelear por el campeonato.

Su primer encuentro será frente a San Diego este jueves 6 de agosto, a las 20:00 horas del centro de México, en el Estadio Banorte. Posteriormente visitará a Portland el domingo 9 de agosto y cerrará la primera fase contra Austin el jueves 13 en el Q2 Stadium.

Cruz Azul quiere trasladar su dominio a la Leagues Cup

Joel Huiqui avisa previo a su debut | Imago 7

Cruz Azul llegará al torneo respaldado por una etapa de estabilidad y resultados, después de conquistar el Clausura 2026 y el Campeón de Campeones. La Máquina se ha consolidado como uno de los equipos mexicanos más regulares de los últimos meses, pero deberá trasladar ese rendimiento a una competencia que se ha convertido en uno de sus mayores pendientes.

Joel Huiqui reconoció que el desempeño celeste en las ediciones recientes obliga al plantel a responder desde el primer encuentro contra Philadelphia Union. “Para nosotros es muy importante esta oportunidad, sabiendo un poco la historia y lo que hemos hecho dentro del torneo. Es clave empezar bien el partido de mañana y creo que estamos listos”, señaló.

La exigencia no es menor. Aunque Cruz Azul ganó la edición inaugural de 2019, desde que se instauró el formato actual en 2023 no ha conseguido una victoria dentro de los 90 minutos. Ese año fue eliminado en dieciseisavos de final por Charlotte FC en penaltis, un resultado que también provocó la salida de Ricardo Ferretti.

En 2024, la Máquina avanzó después de conseguir dos triunfos desde el punto penal, pero cayó ante Mazatlán en los octavos de final. Su momento más complicado llegó en 2025: el equipo se presentó como campeón de la Concacaf y uno de los candidatos al título, pero Seattle Sounders lo goleó 7-0 en su primer encuentro. Aunque después ganó dos tandas de penaltis, no le alcanzó para clasificar.

“Hay una gran responsabilidad porque en los torneos anteriores no hemos logrado un triunfo en 90 minutos ni pasar a fases importantes. El equipo ha aprendido de esos errores”, reconoció Huiqui antes del debut.

Cruz Azul comenzará el jueves 6 de agosto ante Philadelphia en Subaru Park, a las 18:00 horas del centro de México. Después enfrentará a New York City el domingo 9 y terminará la primera fase contra Chicago Fire el jueves 13 en SeatGeek Stadium.

Los resultados que aumentan la presión

Esteban Solari acepta errores de Pumas | Imago 7

América y Cruz Azul saltarán al torneo después de una jornada adversa para varios de los clubes más representativos de la Liga MX. Pumas perdió 3-0 contra Charlotte en la actuación más débil de un equipo mexicano durante el inicio de esta edición.

Chivas consiguió empatar 1-1 frente al LAFC después de comenzar en desventaja, pero perdió el punto adicional en la tanda de penaltis. Luis Romo quedó señalado por ejecutar de manera displicente un cobro que fue detenido y permitió al conjunto angelino quedarse con la victoria.

Entre los equipos regios, Tigres llevó su partido contra Real Salt Lake hasta los penaltis y obtuvo el punto adicional. Monterrey, por su parte, perdió 2-1 ante Orlando City tras recibir un gol de Antoine Griezmann.

Los antecedentes internacionales, el momento deportivo de ambos equipos y los resultados de sus rivales mexicanos colocan a América y Cruz Azul frente a una exigencia compartida: demostrar que los clubes grandes de la Liga MX pueden competir con la MLS y modificar un comienzo que, hasta ahora y como en todas las ediciones de la Leagues Cup, ha dejado más dudas que certezas.

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