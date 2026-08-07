El América vs San Diego, el partido con mayor asistencia de la jornada 1 de la Leagues Cup

El Toluca-Seattle en el Nemesio Diez también estuvo entre los cuatro partidos con mayor presencia de aficionados en la jornada 1

El Estadio Banorte vio la mayor asistencia de la jornada 1 de la Leagues Cup|Imago7

Terminó la primera jornada de la Leagues Cup 2026, la primera edición del torneo entre clubes de la MLS y la Liga MX que por primera vez disputa partidos en territorio mexicano y eso se refleja en las asistencias, con dos de las mejores dándose en estadios del balompié azteca.

La mayor asistencia fue la que se vio en la cancha del Estadio Azteca para el partido entre América y San Diego FC. Pese a la lluvia que cayó al sur de la Ciudad de México la noche del 6 de agosto, un total de 40,026 aficionados, superando por más de 15,000 al segundo lugar. Se viera ‘medio vacío’ el Coloso de Santa Úrsula, pero es por el aforo, no porque la afición no fuera a ver al equipo azulcrema.

El Toluca fue el otro equipo mexicano que jugó en su estadio y logró el cuarto lugar de asistencia, con 23,467 para el encuentro ante Seattle Sounders, pese a que inició a las 20:00 horas, tiempo local.

El Top 5 de asistencia en la jornada 1 de la Leagues Cup

América vs San Diego FC: 40,026 Inter Miami vs Atlético de San Luis: 23,999 FC Cincinnati vs Pachuca: 23,687 Toluca vs Seattle Sounders: 23,467 Charlotte FC vs Pumas: 22,530

Los partidos con ‘lleno’ en la jornada 1 de la Leagues Cup 2026

A falta de los datos de asistencia del Austin FC vs Tijuana, el partido con mayor porcentaje de asistencia fue el LAFC vs Chivas en el BMO Stadium del centro de Los Angeles, que de hecho tuvo mayor capacidad que la reportada: 22,132 espectadores, cuando en un principio entran 22,000.

LAFC vs Chivas: 100.60% FC Cincinnati vs Pachuca: 91.10% Inter Miami 4-2 Atl San Luis: 89.88% Vancouver Whitecaps vs Atlante: 89.62% (solo abrieron el primer nivel del BC Place) Minnesota United vs FC Juárez: 82.59%

Los partidos con menor asistencia en la jornada 1 de la Leagues Cup

Tres partidos vieron menos de 10,000 aficionados en las tribunas, con la menor cantidad el duelo del FC Dallas ante Querétaro. Con su estadio habitual en reconstrucción, el equipo texano jugó en el Mansfild Stadium, cuyo aforo máximo es de 7,000 espectadores.

FC Dallas vs Querétaro: 4,335 Chicago Fire vs Necaxa: 9,005 Columbus Crew vs Atlas: 9,528 Portland Timbers vs Puebla: 11,330 New York City FC vs Santos Laguna: 12,275

Los estadios de la MLS tuviero mayor porcentaje de asistencia

A falta del dato oficial de asistencia del Austin-Tijuana, los estadios de la MLS han tenido mayor porcentaje de asistencia en esta jornada 1 pese a las bajas entradas en algunos partidos, cortesía de que solo tres recintos alcanzan siquiera los 30,000 aficionados.

Entre la CDMX y Toluca, un total de 63,493 espectadores fueron a los partidos en territorio mexicano, un 53.23% de capacidad máxima. En los estadios de la MLS, fue de 68% (240,819 de 354,022).

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