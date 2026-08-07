Puebla se derrumba en Portland y recibe cinco goles a manos de Timbers

Cole Bassett marcó dos veces y Portland Timbers aprovechó el cierre del primer tiempo para encaminar la victoria sobre Puebla

La Franja recibió tres goles en nueve minutos | REUTERS

Puebla inició su participación en la Leagues Cup 2026 con una derrota 5-2 ante Portland Timbers, en un partido que cambió por completo durante los últimos minutos de la primera parte. La Franja había conseguido responder al primer tanto del conjunto estadounidense con el empate de Eduardo Mustre al minuto 14, pero Portland marcó tres veces entre el 36 y el 45+3 para marcharse al descanso con una diferencia de tres goles que resultó determinante.

El conjunto local abrió el marcador apenas al minuto 5. Ariel Lassiter aprovechó una acción dentro del área y definió de izquierda para colocar el 1-0, después de un intento previo de Kristoffer Velde que había sido rechazado. Puebla no tardó en reaccionar y encontró la igualdad nueve minutos más tarde, cuando Brayan Garnica envió un centro al área y Eduardo Mustre remató con la pierna izquierda para firmar el 1-1.

La Franja mantuvo el partido equilibrado durante buena parte del primer tiempo y Emiliano Gómez incluso probó desde más de 30 metros al minuto 21, obligando al guardameta de Portland a intervenir. Sin embargo, el encuentro se inclinó a favor de los Timbers a partir del minuto 36, cuando Cole Bassett apareció dentro del área y conectó de cabeza un servicio de Kristoffer Velde para recuperar la ventaja con el 2-1.

Portland amplió la diferencia apenas dos minutos después. David da Costa apareció muy cerca de la portería y convirtió el 3-1 al minuto 38, luego de una jugada iniciada por Ian Smith. Puebla intentó responder antes del descanso con un remate de Alejandro Organista, pero el conjunto estadounidense encontró otra transición en tiempo agregado. Bassett volvió a marcar al 45+3 tras asistencia de Da Costa y estableció el 4-1 antes del medio tiempo.

El segundo tiempo comenzó con Portland manteniendo la iniciativa y Ariel Lassiter consiguió su segundo gol de la noche al minuto 56 para colocar el 5-1. David da Costa participó nuevamente en la jugada con la asistencia para el atacante estadounidense. Después de la quinta anotación, Puebla realizó modificaciones con los ingresos de Kevin Velasco, Sergio Sanabria, Luifer Hernández, Omar Moreno y Lucas Camilo, en busca de reducir la diferencia durante la última media hora.

La Franja comenzó a generar mayor actividad cerca del área de Portland. Kevin Velasco obligó al portero Trey Muse a intervenir con un disparo desde fuera del área al minuto 67, mientras Sergio Sanabria conectó un cabezazo que también fue detenido. Puebla finalmente encontró su segundo tanto al minuto 80, cuando Emiliano Gómez sacó un disparo de derecha desde fuera del área, tras asistencia de Alejandro Organista, para establecer el 5-2 definitivo.

Los minutos finales mantuvieron a Puebla en campo contrario, con tiros de esquina y una última aproximación de Kevin Velasco al 90, cuyo remate pasó cerca del poste derecho. Portland respondió con un cabezazo de Gage Guerra que fue controlado por el guardameta mexicano. El árbitro agregó tres minutos y el marcador no volvió a modificarse.

Timbers vs Puebla: resumen, goles y resultado final de la Leagues Cup 2026

Leagues Cup 2026 en vivo: ¿En dónde ver el Portland Timbers vs Puebla y a qué hora juegan? Portland Timbers vs Puebla se juega este jueves 6 de agosto a las 20:30 horas, tiempo del centro de México, en Providence Park, casa del cuadro estadounidense. El horario oficial está establecido para las 19:30 horas del Pacífico y las 22:30 del Este de Estados Unidos. Para los aficionados mexicanos, la transmisión estará disponible a través de Apple TV, plataforma que concentra los encuentros de la Leagues Cup 2026. Fecha: jueves 6 de agosto de 2026

Hora: 20:30 horas del centro de México

Estadio: Providence Park

Sede: Portland, Oregon

Transmisión en México: Apple TV Alineaciones Leagues Cup 2026: así salen Portland Timbers vs Puebla Los equipos ya tienen definidos sus titulares para comenzar su camino en el torneo: Alineación de Portland Timbers: Trey Muse; Brandon Bye, Finn Surman, Alex Bonetig, Ian Smith; José Caicedo; Ariel Lassiter, Cole Bassett, David Da Costa, Kristoffer Velde; João Ortiz. Entre las alternativas aparecen Diego Chará, Antony, Kevin Kelsy, Omir Fernández, Kamal Miller y Eric Miller. Juan Mosquera figura entre las bajas por lesión. Gerardo Espinoza también mueve sus piezas para el estreno internacional. Puebla jugará con Daniel Gutiérrez en la portería y una estructura 4-2-3-1, con Alejandro Organista y Alonso Ramírez encargados de dar equilibrio al mediocampo. Brayan Garnica, Mathías Tomás y Emiliano Gómez partirán detrás de Eduardo Mustre, quien será la referencia ofensiva del conjunto poblano. Alineación de Puebla: Daniel Gutiérrez; Iker Moreno, Ángel Leyva, Juan Pablo Vargas, Óscar Villa; Alejandro Organista, Alonso Ramírez; Brayan Garnica, Mathías Tomás, Emiliano Gómez; Eduardo Mustre. En el banquillo estarán opciones como Facundo Almada, Fernando Monárrez, Carlos Baltazar, Kevin Velasco, Omar Moreno y Luifer Hernández, mientras Ignacio Maestro Puch aparece fuera por lesión. Leagues Cup 2026: ¿Quién gana el Portland Timbers vs Puebla, según la IA? El pronóstico de inteligencia artificial para este partido coloca a Portland Timbers como favorito para quedarse con la victoria. La proyección considera principalmente la localía, el rendimiento de los últimos partidos, la producción ofensiva y la estabilidad reciente de ambos conjuntos. Portland presenta tres triunfos en sus cinco juegos anteriores, mientras Puebla únicamente ganó uno durante ese mismo periodo. La tendencia coincide con la previa oficial de la Leagues Cup, donde Portland concentraba 57 por ciento de las preferencias del mercado frente al 22 por ciento de Puebla antes del encuentro. Otro factor relevante es Providence Park, señalado por la propia competición como una de las sedes más complicadas para los visitantes dentro de la MLS. Portland Timbers vs Puebla, en vivo Puebla comienza su participación en la Leagues Cup 2026 con una complicada visita al Portland Timbers este jueves 6 de agosto, cuando ambos clubes se enfrenten en Providence Park dentro de la primera jornada de la fase inicial. El compromiso está programado para las 20:30 horas, tiempo del centro de México, y representa el primer enfrentamiento oficial entre La Franja y el conjunto de Oregon. Antes del silbatazo inicial, el marcador permanece Portland Timbers 0-0 Puebla. El equipo mexicano llega con la intención de repetir o mejorar lo conseguido en la edición anterior, cuando Puebla alcanzó los cuartos de final de la Leagues Cup 2025, su mejor actuación histórica en el torneo. Portland también tiene una cuenta pendiente después de terminar invicto la primera fase del año pasado, aunque quedó eliminado por criterios de desempate. Ahora, Gerardo Espinoza y Martí Cifuentes afrontarán su primer partido en la competencia como entrenadores de Puebla y Portland, respectivamente.

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