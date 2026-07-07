El futuro de Vozinha apunta alto: la MLS y el deseo de jugar con Messi en el Inter Miami

Dante Elizalde, presidente del GD Chaves de Portugal, considera que la MLS le haría muy bien al portero de la selección de Cabo Verde para cerrar su carrera y cumplir el sueño de jugar con su ídolo

El futuro de Vozinha comienza a tomar fuerza después de su actuación con Cabo Verde en el Mundial 2026. El portero, quien se convirtió en una de las figuras del torneo con su selección, terminó contrato con el GD Chaves de la segunda división de Portugal y ahora busca opciones para continuar su carrera fuera del club lusitano.

Dante Elizalde, presidente del GD Chaves, habló sobre el tema en entrevista con el programa La Copa en tus Manos de Claro Sports y aseguró que le gustaría ver al guardameta en la MLS, especialmente en el Inter Miami, donde podría compartir vestidor con Lionel Messi, su ídolo.

“A mí me encantaría que pudiera estar con su ídolo Messi, que lo firmaran ahí en Miami para poder estar en la playa, que le guste el voleibol de playa, se ponga a surfear un poco”, señaló Elizalde, al ser cuestionado sobre el futuro del arquero caboverdiano.

El directivo consideró que la liga estadounidense puede representar un destino atractivo para Vozinha, no solo en lo deportivo, también por el impacto económico y mediático que podría tener tras su participación mundialista. “Me parece que la MLS para él sería muy bueno, Arabia también sería una grandísima oportunidad y sobre todo que pueda explotar esta imagen y pueda él sí materializar en lo económico este gran momento”, agregó.

Elizalde explicó que Vozinha terminó su vínculo con el GD Chaves el pasado 30 de junio y que la idea del club era permitirle llegar libre al mercado después del Mundial. De acuerdo con el directivo, el objetivo era que el portero pudiera aprovechar su exposición internacional y buscar un nuevo contrato en mejores condiciones.

“Él terminó su vínculo contractual con nosotros el 30 de junio de este año… lo correcto era que él llegara libre, que hiciera un gran Mundial… y que pudiera consolidar y capitalizar con un nuevo contrato”, apuntó Elizalde, quien también destacó el perfil humano del futbolista.

El presidente del Chaves definió a Vozinha como “un extraordinario profesional, un gran compañero, un gran capitán” y resaltó la forma en la que ha construido su carrera. “Él logró sus objetivos sin pisar a nadie… es una persona estoica”, expresó sobre el arquero, quien a sus 40 años vive uno de los momentos de mayor exposición de su trayectoria.

Elizalde también reveló que el salario del arquero en Portugal estaba lejos de las cifras que suelen manejarse en mercados de mayor poder económico. “Ganaba menos de 10,000 euros al mes”, dijo el directivo, al explicar por qué una oportunidad en MLS o Arabia podría cambiar el cierre de carrera del portero.

El nombre de Vozinha ha sido ligado con el Inter Miami en reportes recientes, debido a su condición de agente libre y al interés que generó su rendimiento con Cabo Verde en la Copa del Mundo. Por ahora no existe un acuerdo confirmado, pero el escenario planteado por el directivo abre una posibilidad atractiva: que el arquero caboverdiano pueda compartir equipo con Lionel Messi en la MLS.

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