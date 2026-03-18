Ni tan amistoso: Bofo Bautista y el Jagger Martínez casi se van a los golpes en partido de Leyendas

El juego entre jugadores históricos de América y Morelia se encendió demasiado

Así fue el duelo Bofo vs Jagger | Captura de pantalla @weritacorita

El partido amistoso de leyendas entre América y Morelia, disputado en California, quedó marcado por un conato de bronca que involucró a dos exfiguras del fútbol mexicano. Adolfo ‘Bofo’ Bautista e Israel ‘Jagger’ Martínez protagonizaron un tenso momento que estuvo cerca de terminar en golpes.

Lo que parecía un encuentro de exhibición terminó con una escena que rápidamente se volvió viral. El exjugador de Chivas encaró al examericanista tras una acción dentro del campo, lo que encendió los ánimos entre ambos y obligó a la intervención de otros ex futbolistas. Durante el partido celebrado el sábado 14 de marzo en Santa Ana, la tensión aumentó tras un contacto entre ambos jugadores. De acuerdo con las imágenes difundidas en redes sociales, Bautista persiguió a Martínez con la intención de confrontarlo físicamente, mientras el exdefensa intentaba evitar el enfrentamiento.

En el video que circula en plataformas como TikTok, se observa cómo el ‘Bofo’ lanza el reto directo a pelear, lo que generó sorpresa entre los asistentes y los propios futbolistas. La situación no pasó a mayores gracias a la rápida reacción de otros participantes, entre ellos Cuauhtémoc Blanco y Moisés Muñoz, quienes intervinieron para separarlos.

Según lo señalado por el propio Bautista, el incidente tuvo origen en un cabezazo previo por parte de Martínez, lo que detonó su reacción. Por su parte, el ex jugador del América optó por abandonar el terreno de juego tras el altercado.

Este tipo de episodios no es nuevo en partidos de leyendas, donde la intensidad y rivalidad histórica suelen trasladarse al terreno de juego. Recientemente, Cuauhtémoc Blanco también estuvo involucrado en una situación similar durante un encuentro entre ex jugadores de América y Chivas.

¿Qué pasó entre Bofo Bautista y Jagger Martínez?

El conflicto inició tras un contacto físico dentro del partido, señalado como un cabezazo por parte de Martínez. Esto provocó la reacción de Bautista, quien lo encaró y lo retó a pelear, generando un momento de tensión en la cancha.

¿Dónde y cuándo ocurrió el incidente?

El conato de bronca ocurrió el sábado 14 de marzo durante un partido amistoso de leyendas entre América y Morelia, disputado en Santa Ana, California.

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