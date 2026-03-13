Félix Fernández revive un duro episodio de su carrera tras la lesión de Malagón

La lesión de Luis Ángel Malagón durante el partido de ida de los octavos de final de la Concacaf Champions Cup entre Club América y Philadelphia Union terminó siendo más grave de lo esperado. El arquero mexicano se lesionó de manera fortuita durante el encuentro y posteriormente tuvo que ser intervenido quirúrgicamente. Tras los estudios médicos, el conjunto azulcrema informó que su recuperación tomará entre seis y ocho meses, un panorama que también confirmó su ausencia con la selección mexicana en el Mundial 2026, una noticia que representa un duro golpe tanto para el jugador como para el entorno del América.

Ante esta situación, el exarquero Félix Fernández revivió uno de los episodios más complicados de su carrera en su sección “Del recuerdo”. El exportero recordó la ocasión en la que sufrió una lesión en una de sus manos durante su etapa como profesional, un momento que marcó profundamente su trayectoria dentro del fútbol mexicano. El recuerdo surge a raíz del difícil momento que atraviesa Malagón, pues Fernández se identificó con el dolor que puede experimentar un arquero cuando una lesión aparece justo en el mejor momento de su carrera y lo obliga a dejar pasar una oportunidad tan importante como disputar una Copa del Mundo.

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