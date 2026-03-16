Félix Fernández califica a los porteros mexicanos rumbo al Mundial 2026

El exarquero del Tri analizó el momento de Ochoa, Tala Rangel, Acevedo y Gudiño tras la lesión de Malagón, y valoró quién llega mejor al proceso hacia 2026

Félix Fernández analizó el momento de los porteros mexicanos rumbo al Mundial 2026, luego de la lesión de Luis Ángel Malagón del panorama inmediato de la selección. El exguardameta del Tri revisó el nivel actual de Guillermo Ochoa, Raúl Rangel, Carlos Acevedo y Andrés Gudiño como posibles opciones para Javier Aguirre en los próximos compromisos del equipo nacional.

Sobre Ochoa, Fernández explicó que las críticas por los goles recibidos con el Limassol no reflejan completamente lo ocurrido, ya que en una de las jugadas un delantero le impidió desplazarse con libertad dentro del área. Aun así, reconoció que el juego aéreo sigue siendo su punto débil, mientras que su principal fortaleza continúa siendo la capacidad de reacción y la experiencia acumulada con más de 150 partidos en selección.

En cuanto a los otros candidatos, destacó que Tala Rangel vive el mejor momento por su regularidad y juego aéreo, mientras que Acevedo es un arquero muy reactivo bajo los tres postes pero con tendencia a dejar rebotes. Sobre Gudiño señaló que ha mostrado buenas condiciones, aunque su evaluación es limitada por el número de partidos disputados.

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