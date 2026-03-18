América vs Philadelphia Union en vivo la Concachampions 2026: resultado y quién gana el partido hoy

No te pierdas todas las acciones de este vibrante partido, desde la cancha del Estadio de la Ciudad de los Deportes

Sigue el América vs Philadelphia, en vivo. | Claro Sports

¡¡¡BUENAS TARDES!!!

Sean todos y todas bienvenidos al partido de vuelta de los octavos de final de la Concacaf Champions Cup 2026, entre el América y Philadelphia Union, de este miércoles 18 de marzo desde el Estadio Ciudad de los Deportes, en punto de las 19:00 horas de la Ciudad de México.

Las Águilas llegan con la ventaja de 1-0, tras el triunfo que consiguieron en el juego de ida en calidad de visitantes, por lo que intentarán finiquitar la obra esta noche para confirmar su presencia en los cuartos de final de la competencia. Sin embargo, enfrente estará un equipo estadounidense que tiene la intención de echarle a perder sus planes a los azulcremas, dándole la vuelta a la eliminatoria. Así que no se despeguen de este minuto a minuto de Claro Sports que promete ser sensacional.

¿A qué hora juegan América vs Philadelphia Union hoy 18 de marzo en la Concacaf Champions Cup?

El duelo entre el América y Philadelphia Union tendrá su silbatazo inicial en punto de las 19:00 horas de la Ciudad de México (21:00 del Este de Estados Unidos), estando en juego el boleto a la ronda de cuartos de final de la Concachampions.

¿Quién transmite en vivo y dónde ver el partido de la Concachampions 2026?

El partido podrá ser seguido a través de diversas plataformas. La cobertura en vivo estará disponible en Claro Sports, con nuestro tradicional minuto a minuto, con todo lo que ocurra dentro y fuera del campo. En México, Fox One será el encargado de transmitir el encuentro, mientras que en Estados Unidos podrá verse por Fox Sports, TUDN y Univision. En Centroamérica, la señal será de ESPN, y en Sudamérica, Disney+ se encargará de la transmisión en la mayoría de los países.

Alineaciones del América vs Philadelphia Union, al momento

André Jardine ya dejó en claro que el América quiere ganar la Concacaf Champions Cup 2026, por lo que echará mano de sus mejores jugadores disponibles para este partido de vuelta ante Philadelphia Union.

América: Rodolfo Cota, Kevin Álvarez, Israel Reyes, Ramón Juárez, Cristian Borja, Erick Sánchez, Jonathan dos Santos, Alex Zendejas, Raphael Veiga, Brian Rodríguez y Patricio Salas.

Philadelphia Union: Andre Blake, Francis Westfield, Philippe Ndinga, Nathan Harriel, Olwethu Makhanya, Milan Iloski, Danley Jean-Jacques, Jovan Lukic, Stas Korzeniowski, Bruno Damiani e Indiana Vassilev.

Criterios de desempate en los octavos de final de la Concachampions

Los octavos de final de la Concacaf Champions Cup 2026 se disputan a dos partidos, uno de ida y otro de vuelta. El equipo con el mejor marcador global, tras ambos encuentros avanzará a la siguiente ronda. En caso de empate en el global, el primer criterio de desempate será el número de goles anotados como visitante durante el tiempo reglamentario.

Si el empate persiste después de aplicar esta regla, se jugarán dos tiempos extra de 15 minutos cada uno. Entre los 90 minutos y el inicio de la prórroga habrá un descanso de cinco minutos, durante el cual los jugadores permanecerán en el campo o en el área técnica, según lo disponga el árbitro. Si el empate persiste tras la prórroga, el equipo clasificado se determinará mediante una tanda de penales, conforme al reglamento oficial del torneo.

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