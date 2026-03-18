¡Messi alcanza los 900 goles! Así fue su tanto histórico en el fútbol profesional

El argentino marcó durante el partido entre el Inter Miami y el Nashville SC, en la vuelta de los octavos de final de la Concachampions

Messi marca su gol 900 | CARMEN MANDATO / GETTY IMAGES VIA AFP

Novecientas veces Lionel Messi. El astro argentino continúa escribiendo historia en su carrera profesional, al anotar su gol 900 como futbolista. Este miércoles 18 de marzo, Leo agrandó su leyenda al marcar en el partido entre el Inter Miami y el Nashville SC, dentro de la vuelta de los octavos de final de la Concacaf Champions Cup. Noveno centenario goleador para el campeón del mundo en Qatar 2022.

El crack de los ‘Herons’ recibió un pase preciso de Sergio Reguilón y, con una frialdad impresionante, ejecutó un tiro cruzado que se dirigió a la esquina inferior del arco. Brian Schwake, el portero de Nashville SC, se estiró en vano, ya que el balón se coló sin posibilidad de reacción. Este gol, que selló el 1-0 en el marcador, sumó una nueva cifra histórica en su carrera y consolidó aún más a Messi como uno de los más grandes de todos los tiempos.

¡900 veces Lionel Messi! ⚽ pic.twitter.com/3oLNdqxLno — Concacaf Champions Cup (@TheChampions) March 18, 2026

Los 900 goles de Messi

A lo largo de su carrera, Lionel Messi lleva 900 goles como profesional. Del total, 672 los marcó como jugador del Barcelona (es decir el 74.66 por ciento); 115 con la selección de Argentina (12.7 por ciento); 81 con el Inter Miami (9 por ciento); y 32 con el PSG (3.5 por ciento).

672: Barcelona

81: Inter Miami

32: PSG

115: Argentina

Los centenarios de Messi: del 1 al 900

Desde su primer gol con el Barcelona, en mayo de 2005, Messi ha celebrado nueve centenarios. De ellos, siete los festejó con la playera del Barça, uno con la de la selección de Argentina y uno con la del Inter Miami.

Gol 1: La carrera de Messi como goleador inició el 1 de mayo de 2005, durante la victoria del Barcelona 2-0 sobre el Albacete en la jornada 34 de LaLiga 2004-05. En tiempo añadido (90+1), Leo recibió un pase de Ronaldinho para definir con una vaselina por encima del portero, Raúl Valbuena. A partir de ese momento, los botines de Messi definieron de todas las formas posibles.

La carrera de en la jornada 34 de LaLiga 2004-05. En tiempo añadido (90+1), Leo recibió un pase de Ronaldinho para definir con una vaselina por encima del portero, Raúl Valbuena. A partir de ese momento, los botines de Messi definieron de todas las formas posibles. Gol 100: cuatro años y cuatro meses más tarde (29 de septiembre de 2009) llegó el primer centenario goleador de Lionel, con un zurdazo desde la zona derecha del área que abrió el marcador en el triunfo de 2-0 sobre el Dinamo de Kiev, en la fase de grupos de la UEFA Champions League.

cuatro años y cuatro meses más tarde (29 de septiembre de 2009) llegó el primer centenario goleador de Lionel, con un zurdazo desde la zona derecha del área que abrió el marcador en el Gol 200: el segundo centenario fue especial por el rival y el escenario. Messi marcó su gol 200 frente al Real Madrid, en el partido de vuelta de la final de la Supercopa de España 2011-12. Con el marcador empatado 2-2 (4-4 global), el argentino le dio el título a su escuadra al minuto 88 con un remate de zurda tras un centro de Adriano desde la derecha.

el segundo centenario fue especial por el rival y el escenario. Con el marcador empatado 2-2 (4-4 global), el argentino le dio el título a su escuadra al minuto 88 con un remate de zurda tras un centro de Adriano desde la derecha. Gol 300: la anotación 300 se firmó en octubre de 2012, en el triunfo del Barcelona 0-5 en su visita al Rayo Vallecano, dentro de la jornada 9 de LaLiga. En dicho encuentro Leo marcó un doblete, siendo el primer gol el que lo alcanzó a su tercer centenario.

la anotación 300 se firmó en octubre de 2012, en el dentro de la jornada 9 de LaLiga. En dicho encuentro Leo marcó un doblete, siendo el primer gol el que lo alcanzó a su tercer centenario. Gol 400: el ’10’ metió su tanto 400 en septiembre de 2014, en una nueva goleada del Barça en LaLiga (6-0 vs Granada). Messi nuevamente marcó un doblete en el triunfo de 6-0, siendo su primer festejo el que redondeó la cifra goleadora. Un cabezazo en el área después de un centro de Dani Alves.

el ’10’ metió su tanto 400 en septiembre de 2014, en una Messi nuevamente marcó un doblete en el triunfo de 6-0, siendo su primer festejo el que redondeó la cifra goleadora. Un cabezazo en el área después de un centro de Dani Alves. Gol 500: la mitad del camino hacia un posible gol 1000 llegó en abril de 2016, también con la camiseta blaugrana. Messi anotó el único tanto de su equipo en la derrota de 1-2 en casa frente al Valencia, en la jornada 33 de LaLiga 2015-16. Al minuto 63 Leo descontó de derecha luego de un pase de Jordi Alba desde la izquierda. Fue su primer centenario con caída colectiva.

la mitad del camino hacia un posible gol 1000 llegó en abril de 2016, también con la camiseta blaugrana. Messi anotó el único tanto de su equipo Al minuto 63 Leo descontó de derecha luego de un pase de Jordi Alba desde la izquierda. Fue su primer centenario con caída colectiva. Gol 600: el sexto centenario se firmó el 4 de marzo de 2018, en uno de los mejores goles que se le recuerden a Messi desde el tiro libre. Con un zurdazo (26′) por encima de la barrera la ‘Pulga’ le dio la victoria 1-0 al Barcelona sobre el Atlético de Madrid, en la jornada 27 de LaLiga 2017-18.

el sexto centenario se firmó el 4 de marzo de 2018, en uno de los mejores goles que se le recuerden a Messi desde el tiro libre. Con en la jornada 27 de LaLiga 2017-18. Gol 700: su grito de gol 700 se dio una vez más ante el Atlético de Madrid, ahora en el empate 2-2 en la jornada 33 de LaLiga 2019-20. El 30 de junio del 2020, con las tribunas vacías por la pandemia de coronavirus Covid-19, Messi marcó de penalti el 2-1 parcial a favor del Barça, engañando a Jan Oblak con una definición a lo Panenka.

su grito de gol 700 se dio una vez más ante el de LaLiga 2019-20. El 30 de junio del 2020, con las tribunas vacías por la Messi marcó de penalti el 2-1 parcial a favor del Barça, engañando a Jan Oblak con una definición a lo Panenka. Gol 800: un octavo centenario se dio en marzo de 2023, ahora con la camiseta de Argentina. Leo se hizo presente en el marcador al minuto 89, con un gol de tiro libre para sellar el 2-0 de la Albiceleste sobre Panamá , en partido amistoso en el Monumental como parte de los festejos del seleccionado argentino tras conseguir el título en el Mundial de Qatar 2022.

un octavo centenario se dio en marzo de 2023, ahora con la camiseta de Argentina. Leo se hizo presente en el marcador al minuto 89, con un , en partido amistoso en el Monumental como parte de los festejos del seleccionado argentino tras conseguir el título en el Mundial de Qatar 2022. Gol 900: finalmente el grito novecientos en la carrera de Messi llegó este 18 de marzo ante Nashville en los octavos de final de la Concacaf Champions Cup, a pase de Sergio Reguilón.

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