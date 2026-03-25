Jugadoras mexicanas del Mundial 1971 reciben reconocimiento tras más de 50 años

Diputados reconocen a pioneras del fútbol de 1971 y atletas actuales; su legado impulsa a nuevas generaciones de mujeres en el deporte mexicano

Un homenaje merecido a las pioneras del fútbol femenil mexicano | Gabriela Mendoza

La Comisión de Deporte de la Cámara de Diputados reconoció a las futbolistas mexicanas que participaron en el Mundial de 1971, además de actuales jugadoras de la Liga MX y las taekwondoínes María Espinoza, Leslie Soltero y Daniela Souza, en el marco del Día Internacional de la Mujer porque han impulsado a muchas niñas a la práctica de alguna disciplina.

“Todo lo que ha evolucionado, más de cinco décadas poder tenerlas aquí, el escuchar las historias de cada una de ellas, me comentaban cuando todo el tiempo querían a las mujeres a la cocina, estar en un deporte que era la verdad para hombres, no había los espacios para las mujeres, obviamente nunca se soñó que México podía llegar a una final de un mundial y ellas lo hicieron posible, ellas rompieron esas barreras, esos estereotipos y gracias a su valentía”, dijo la diputada federal por Movimiento Ciudadano, Paola Longoria.

La capitana del mundial de 1971, Guadalupe Tovar es parte de las llamadas pioneras y fue la encargada de hablar en representación de las reconocidas e hizo alusión a la hazaña de hace 55 años cuando convocaron a 110 mil aficionados en el estadio Azteca en aquella final ante Dinamarca y que a raíz de eso se convirtieron en una luz de esperanza para mujeres y niñas que buscan jugar fútbol.

“Los recuerdos están vivos ahora con esta gente que se preocupa por hacernos estos homenajes, después de muchos años nos olvidaron, después del mundial, pero hay gente que busca, investiga. Siempre se nos premia cuando entregamos el corazón, en ese juego de México contra Italia nos dieron el premio de tercer lugar y en la final de México 71 rebasó esa gratitud de nuestro pueblo para con nosotras por los sacrificios, todo lo que vivimos sin ayuda ni apoyo”, aseveró la ex defensa.

Algunas jugadoras de la Liga femenil que asistieron fueron Ximena Ríos, Sumiko Gutiérrez, Ana Arcanjo, Jazmín López y Mónica Ocampo, representantes de clubes como Toluca, Cruz Azul y Pachuca. Mientras que de las pioneras estuvieron Alicia ‘La Pelé’ Vargas, Elvira Aracén, Yolanda Ramírez, Patricia Hernández, Luz Hernández, Lourdes de la Rosa, Irma Chávez y Guadalupe Tovar, figuras clave en la historia del fútbol femenil en México.

Además de la entrega de reconocimientos, se hizo el izamiento de la bandera en la Plaza de los Constituyentes en el Palacio Legislativo de San Lázaro, en donde todas las deportistas agradecieron por ser tomadas en cuenta y por ser la semilla para impulsar a niñas mexicanas y a un mejor desarrollo deportivo.

“Muy feliz, muy agradecida con la diputada Paola Longoria por esta invitación y este reconocimiento, pero sobre todo con la convivencia el hacerlo con mis amigas de taekwondo, Leslie y Daniela, así como conocer el otro lado de la moneda de las mujeres pioneras del fútbol y la verdad que historias impresionantes también de mucha lucha y también conocer a nuevas generaciones. Motivadas en abrir brechas a mujeres deportistas”, relató la triple medallista olímpica y mundial, María del Rosario Espinoza.

Te puede interesar