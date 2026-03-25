¡Laporta lo deja claro! Cruyff es el mejor de la historia por encima de Messi y Maradona

Joan Laporta destaca la influencia de Johan Cruyff en el Barcelona y lo coloca como el mejor jugador en la historia del fútbol

Joan Laporta destaca Johan Cruyff | REUTERS/Albert Gea

Joan Laporta retomó la presidencia del FC Barcelona tras imponerse en las elecciones del club con más del 60 por ciento de los votos. En sus primeras intervenciones públicas tras el proceso electoral, el directivo abordó distintos temas relacionados con la identidad del equipo y las figuras que han marcado su historia.

Durante una entrevista a Esports3, Laporta se refirió a Johan Cruyff como una influencia constante en su forma de tomar decisiones dentro del club. “Siempre que tengo un dilema pienso en lo que haría Johan. Va bien hacer ese ejercicio porque él era valiente y determinado con las cosas que se tenían que hacer. Siempre es bueno saber qué decidiría él. Ser valiente ayuda a tomar decisiones. Es una persona que nos ha marcado tanto”, explicó.

El presidente también compartió cómo fue su primer contacto con la figura del exjugador neerlandés, al recordar su impacto en generaciones de aficionados. “A los de mi generación nos llegó Johan cuando teníamos 10 años. Llegó con su mujer, con esos cabellos a lo Beatle, con camisas y pantalón acampanado. Eran frescos y modernos. Anhelaba la libertad, era modernidad y a mí, que tenía 10 años, me marcó”, señaló.

Laporta hizo énfasis en el legado de Cruyff tanto dentro como fuera del terreno de juego. Para él, su aporte no se limita a su etapa como entrenador, sino que también destaca su desempeño como futbolista.

“Elogiamos mucho al Johan entrenador porque fue una revolución, pero el Johan jugador para los que lo vimos, para mí ha sido el mejor jugador de la historia. Con todos los respetos por figuras como Pelé, Maradona, Ronaldinho o Leo Messi, Johan lo reunió todo. Y además tenía liderazgo”, afirmó.

El dirigente también recordó momentos específicos que marcaron la historia del club durante la etapa de Cruyff. “Él llegó y el Barca hizo un 0-5 en el Bernabéu, se ganó la Liga y cuando salía al campo lo pasabas bien. Era indomable y divertido. Como entrenador también. Siempre tomaba las decisiones más valientes”, agregó.

Además, Laporta reveló un episodio personal relacionado con su primer encuentro con el exfutbolista, en el que buscó transmitirle su visión del club. “Le di una carta en alemán y en catalán el día que nos vimos por primera vez porque era una definición del Barça y de cómo nos gusta a los barcelonistas ver jugar al equipo. En la carta le dije que la manera de jugar era el estilo Johan”, explicó.

Finalmente, subrayó que esa idea de juego ha sido una constante en la institución. “El Barca siempre ha creído en la gente de casa, primero en casa, y luego buscar fuera lo que no tengas aquí. Eso históricamente ha sido así… y ha funcionado”, concluyó.

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