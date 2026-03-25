El Barcelona vuelve a dominar al Real Madrid y tienen un pie en las semifinales de la Champions Femenil

Pajor, Brugts, Irene Paredes, Vicky López y Alexia Putellas marcaron en la goleada del Barcelona sobre Real Madrid en Champions

Barcelona se impone al Real Madrid | REUTERS/Violeta Santos Moura

El Barcelona Femenil se impuso por 2-6 al Real Madrid Femenil en el estadio Alfredo Di Stéfano, en el encuentro de ida de los cuartos de final de la Champions League, que deja la eliminatoria encaminada para el conjunto azulgrana.

El inicio del partido marcó el rumbo del juego. Apenas al minuto seis, Ewa Pajor aprovechó una asistencia de Alexia Putellas dentro del área para abrir el marcador. El tanto obligó al equipo local a modificar su planteamiento desde los primeros minutos.

El conjunto visitante mantuvo la posesión y buscó espacios en campo rival. La presión en salida dificultó la construcción del Real Madrid, mientras el Barcelona generó nuevas llegadas. El segundo gol llegó tras un centro de Vicky López que terminó con un remate de cabeza de Esmee Brugts.

El equipo local intentó responder con transiciones y balones largos. Sin embargo, el control del balón siguió del lado visitante. Antes del descanso, el Barcelona amplió la ventaja con un remate de cabeza de Irene Paredes tras un tiro de esquina, mientras que el Real Madrid logró descontar con una jugada de Linda Caicedo.

Para la segunda mitad, el Barcelona retomó el control del partido. Al minuto 57, Pajor volvió a aparecer dentro del área para marcar el cuarto tanto tras un pase filtrado. Minutos después, Vicky López amplió la diferencia con un remate dentro del área tras una asistencia de Caroline Graham Hansen.

El Real Madrid encontró una nueva anotación al minuto 66 mediante un disparo de Caicedo desde fuera del área, que redujo la diferencia. Sin embargo, el equipo visitante mantuvo el control del juego y generó nuevas oportunidades en ataque.

En la recta final, el Barcelona aseguró el resultado. Al minuto 89, Alexia Putellas convirtió un penalti tras una falta sobre Graham Hansen, colocando el sexto gol del encuentro y sellando la diferencia en el marcador.

El partido concluyó con un 2-6 que deja al Barcelona con ventaja en la eliminatoria. El desarrollo del juego mostró el control del conjunto visitante en distintas fases y una diferencia que se reflejó en el marcador final.

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