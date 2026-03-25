Linda Caicedo, la luz del Real Madrid ante el Barcelona en Champions League

La estrella colombiana se manifestó con 2 golazos, en medio de la superioridad del Barcelona.

Linda Caicedo con el Real Madrid en Champions / Javier SORIANO / AFP.

No fue un buen día para el Real Madrid ante el Barcelona en la UEFA Champions League Femenina 2025/26. Como lo dicta la historia el cuadro catalán se impuso al capitalino, en esta ocasión fue una goleada 6-2 en el Estadio Alfredo Di Stéfano, en el marco del partido de ida de los cuartos de final del certamen continental.

La contundente victoria de la visita la inició Ewa Pajor (6) y Esmee Brugts (13) en ese momento ya se notaba la gran superioridad de un equipo y el otro, además que el cuadro de Cataluña descifraba y aprovechaba la cantidad de errores defensivos de las ‘Merengues’ en casa y ante su gente.

Primer golazo

Sin embargo apareció la magia de Linda Caicedo, la colombiana fue una luz en medio de la oscuridad que vivió el Real Madrid durante todo el compromiso. La ‘cafetera’ tenía descontroladas a las defensas del Barcelona, dicho esto aprovechó un balón en mitad de campo para emprender la huida hacia la portería rival. Cuando tuvo mano a mano a Catalina Coll, la enganchó y con la portería solitaria definió de pierna izquierda para el descuento al 30′.

No obstante y a pesar de la anotación de la colombiana, el FC Barcelona volvía a ganar terreno en el Alfredo Di Stéfano y aumentaba la ventaja gracias a las anotaciones de Irene Paredes (32), Ewa Pajor nuevamente (57), Vicky López (64). La visita no sufría el partido y quería sellar el pasaje a semifinales en Madrid.

Segunda pintura de Linda Caicedo

Parecida a su primera anotación, la colombiana volvió a tomar la esférica en mitad de cancha, con pista libre y tapete para correr, la vallecaucana encaró a 3 rivales y desenfundó un remate que fue inatajable para Catalina Coll al 66. Si había esperanza de recortar el resultado a favor del Real Madrid, era porque Linda Caicedo estaba en cancha.

Después de otra desatención de la defensa local, lo cual produjo una pena máxima, Alexia Putellas tomó la responsabilidad del cobro y al 89′ puso el 2-6 contundente, un resultado complicado para Real Madrid de cara a la vuelta que será en la casa del FC Barcelona, este jueves 2 de abril. Inclusive, ambos equipos se volverán a ver las caras este domingo 29 de marzo por la jornada 24 de la Liga F.

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