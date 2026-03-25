¡Lewis Hamilton samurái! El video que sorprende antes del GP de Japón

El siete veces campeón del mundo practicó junto a Tetsuro Shimaguchi y recordó cuando practicaba karate para defenderse del bullying en la escuela

Lewis Hamilton sorprendió en la previa del Gran Premio de Japón 2026 al protagonizar un video en el que se le ve entrenando como un auténtico samurái en Tokio. El piloto británico participó en una sesión especial junto a Tetsuro Shimaguchi, reconocido artista samurái y coreógrafo de combates de espada en producciones como ‘Kill Bill’, una de sus películas favoritas. En la sesión, Hamilton practicó movimientos con katana en un entorno tradicional, en una experiencia que combinó cultura japonesa y preparación personal antes de salir a pista.

El siete veces campeón del mundo compartió que esta vivencia lo llevó de vuelta a su infancia, cuando practicaba karate para enfrentar el bullying en la escuela, una disciplina que le enseñó valores como la disciplina, el respeto y la humildad. También destacó el simbolismo de inclinarse ante el maestro, un gesto que hoy entiende y valora profundamente: “Gracias, Sensei, y gracias Tokio por la belleza, la cultura y la cálida bienvenida”, expresó Hamilton, en la antesala del Gran Premio de Japón, que se disputará este sábado 28 de marzo a las 23:00 horas, tiempo del centro de México.

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