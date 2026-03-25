¡Calurosa bienvenida! Paulinho se integra a la concentración de Portugal en la Riviera Maya

La selección de Portugal está completa de cara al juego amistoso contra México del próximo 28 de marzo. El delantero del Toluca, Paulinho, se sumó al resto del grupo en la Riviera Maya y recibió una cálida bienvenida por parte de sus compañeros. “¡Ahora, todos juntos! Bienvenido de nuevo, Paulinho”, escribió la cuenta oficial de la selección portuguesa en ‘X’.

Paulinho, de 33 años de edad, fue convocado de último momento por Roberto Martínez (DT) al representativo luso, luego de las bajas por lesión de Rafael Leao y Rodrigo Mora. Como seleccionado nacional, el tricampeón de goleo de la Liga MX registra dos goles en tres apariciones. Su última aparición con el cuadro portugués fue en noviembre de 2020, durante la victoria de su país 2-3 ante Croacia en la fase de grupos de la UEFA Nations League A.

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