Sultanes Femenil toma ventaja sobre El Águila en las semifinales de la Liga Mexicana de Sóftbol

Sultanes Femenil venció con un 2-3 a El Águila de Veracruz durante una noche lluviosa que dificultó las acciones en el diamante veracruzano

Las semifinales de la Liga Mexicana de Sóftbol comenzaron con un partido cerrado entre El Águila de Veracruz Sóftbol y Sultanes Femenil, donde la novena regiomontana logró imponerse por 2-3 en el primer juego de la serie disputado en el Walmart Park. Con este resultado, las locales dieron el primer golpe en la antesala de la final en un encuentro que se mantuvo competitivo hasta el último inning.

El momento clave del partido llegó en la segunda entrada, cuando Sultanes aprovechó el descontrol de la abridora Lisa Hop para fabricar un rally de tres carreras. Tras colocar corredoras en base, Morgan Howe conectó un sencillo productor que permitió anotar a Marcia Merino y Savannah Wysocki, mientras que otro error en el lanzamiento facilitó la tercera carrera que puso adelante a las regiomontanas.

El conjunto veracruzano respondió en la cuarta entrada gracias al poder de Erika Piancastelli, quien conectó un cuadrangular solitario que acercó a su equipo en la pizarra. Posteriormente, Suzannah Brookshire abrió el inning con un doblete y terminó anotando tras un sencillo de la propia Hop, lo que colocó el marcador 2-3 y devolvió la tensión al encuentro.

En la loma, Katerina Kindermannova fue la encargada de abrir por Sultanes y trabajó cuatro entradas en las que permitió cinco imparables y dos carreras, suficientes para acreditarse la victoria. La lanzadora supo limitar el daño en momentos clave antes de ceder su lugar en el relevo.

El cierre del juego quedó en manos de Payton Gottshall, quien lanzó tres entradas de relevo en las que solo permitió un hit y mantuvo a raya a la ofensiva de Veracruz para apuntarse el salvamento. Su actuación resultó determinante para preservar la mínima ventaja y asegurar el primer triunfo de la serie.

El Águila Sóftbol vs Sultanes Femenil: calendario y horarios

Con este resultado, Sultanes Femenil toma ventaja en la semifinal y se coloca a medio paso de avanzar a la final de la Liga Mexicana de Sóftbol. Por su parte, El Águila buscará reaccionar en el siguiente compromiso para igualar la serie y mantenerse con vida en la lucha por el campeonato.

Juego 1 | martes 10 de marzo | El Águila vs Sultanes | 20:00 horas

Juego 2 | miércoles 11 de marzo | El Águila vs Sultanes | 20:00 horas

Juego 3 | viernes 13 de marzo | Sultanes vs El Águila | 19:00 horas

**Juego 4 | sábado 14 de marzo | Sultanes vs El Águila | 18:00 horas

**Juego 5 | domingo 15 de marzo | Sultanes vs El Águila | 18:00 horas

**En caso de ser necesario.

