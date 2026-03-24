Prisca Awiti lidera el subcampeonato de México en judo en la Copa Centroamericana y del Caribe 2026

Encabezada por la medallista de plata olímpica, Prisca Awiti Alcaraz, la selección mexicana de judo logró el subcampeonato de la especialidad en la Copa Centroamericana y del Caribe Panamá 2026. La escuadra mexicana categoría mayor, entrenada por el cubano Jorge Atencio, tuvo una cosecha total de 10 medallas, tres de oro, una plata y seis de bronce, ubicándose solo por detrás de Cuba, que es la máxima potencia de este deporte en el área, logrando puntos importantes para los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.

Las tres medallas de oro de México fueron conseguidas por Prisca Awiti en -66kg, Gilberto Cardoso en -81kg y Diego Díaz en -90kg. La presea plateada la ganó Alexis Esquivel en +100kg, y los seis bronces fueron de Moisés Rosado (-60kg), Robin Jara (-66kg), Samuel Ayala (-81kg), Víctor Ochoa (-100kg), Edna Carrillo (-48kg), y Paulina Martínez (-52kg).

Por otro lado, el equipo mexicano de cadetes, también destacó en el certamen con seis preseas, destacando el oro de Arath Cruzalta, plata para Efraín Carrillo y Ariadna Chávez, así como medallas de bronce de Ricardo Terán, Jorge Salcido y Fernanda González.

El siguiente reto del equipo nacional de judo será la última Copa Centroamericana y del Caribe que tendrá lugar el 28 de marzo en Guatemala, donde se definirán los clasificados a la justa de Santo Domingo 2026, que se disputará del 24 de julio al 8 de agosto.

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