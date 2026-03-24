Prisca Awiti lidera el subcampeonato de México en judo en la Copa Centroamericana y del Caribe 2026

Publicado por Roberto Peláez

Encabezada por la medallista de plata olímpica, Prisca Awiti Alcaraz, la selección mexicana de judo logró el subcampeonato de la especialidad en la Copa Centroamericana y del Caribe Panamá 2026. La escuadra mexicana categoría mayor, entrenada por el cubano Jorge Atencio, tuvo una cosecha total de 10 medallas, tres de oro, una plata y seis de bronce, ubicándose solo por detrás de Cuba, que es la máxima potencia de este deporte en el área, logrando puntos importantes para los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.

Las tres medallas de oro de México fueron conseguidas por Prisca Awiti en -66kg, Gilberto Cardoso en -81kg y Diego Díaz en -90kg. La presea plateada la ganó Alexis Esquivel en +100kg, y los seis bronces fueron de Moisés Rosado (-60kg), Robin Jara (-66kg), Samuel Ayala (-81kg), Víctor Ochoa (-100kg), Edna Carrillo (-48kg), y Paulina Martínez (-52kg).

Por otro lado, el equipo mexicano de cadetes, también destacó en el certamen con seis preseas, destacando el oro de Arath Cruzalta, plata para Efraín Carrillo y Ariadna Chávez, así como medallas de bronce de Ricardo Terán, Jorge Salcido y Fernanda González.

El siguiente reto del equipo nacional de judo será la última Copa Centroamericana y del Caribe que tendrá lugar el 28 de marzo en Guatemala, donde se definirán los clasificados a la justa de Santo Domingo 2026, que se disputará del 24 de julio al 8 de agosto.

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