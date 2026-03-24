Ring Royale 2027 ya tiene dos peleas confirmadas: ¿Qué celebridades se enfrentarán en la segunda edición?

Poncho De Nigris, organizador del evento de entretenimiento deportivo, confirma que dos peleas “muy virales” se han cerrado

Ring Royale prepara una segunda edición recargada | FB: ringroyalefights

El éxito de la primera edición de Ring Royale en la Arena Monterrey ha impulsado la continuidad de este formato que mezcla boxeo, espectáculo y celebridades. Tras una velada marcada por combates mediáticos como Karely Ruiz vs Marcela Mistral y Alfredo Adame vs Carlos Trejo, el evento logró posicionarse como una propuesta atractiva dentro del llamado ‘sportainment’.

Ahora, la expectativa crece entre los seguidores, luego de que su organizador, Poncho De Nigris, adelantara detalles sobre la segunda edición. Aunque aún no hay fecha oficial, ya se habla de nuevas peleas que buscan superar el impacto del debut, con enfrentamientos que prometen mantener el interés del público y generar conversación en redes sociales.

¿Está confirmada la segunda edición del Ring Royale?

Sí. Poncho De Nigris, organizador de Ring Royale, ha confirmado la segunda edición del evento de entretenimiento deportivo. A pesar de que aún no hay fecha definida, se espera que el próximo espectáculo se lleve a cabo en 2027.

Ring Royale 2027: ¿Qué peleas están confirmadas?

Poncho De Nigris, organizador de Ring Royale, confirmó que ya tienen dos peleas “muy virales” para la segunda edición del evento; sin embargo no reveló los nombres de las personas involucradas. Además lanzó la pregunta a sus seguidores: ¿A quiénes les gustaría ver en el ring?

“Que tengan una excelente semana. Ya tenemos 2 peleas muy virales para la segunda edición de Ring Royale quiénes más de los famosos les gustaría ver y que sean virales. Aquí son celebridades. No streamers ni gamers de niños. Aquí pura celebridad. 5 peleas más, los leo”, escribió.

Un par de minutos después Poncho citó un tuit en el que pedían una pelea entre Aldo De Nigris y Carlos Belcast. El primero formó parte de Ring Royale primera edición, donde venció por KO a Nicola Porcella, mientras que el segundo disputó la Velada del Año en 2025, perdiendo por decisión frente a Andoni.

Además, De Nigris dejó claro que la cartelera la decide él, luego de que Paulo Chavira (creador de contenido y tipster deportivo que retó a Óscar ‘Baby face’) publicara un mensaje en redes sociales: “¿Sí se hará o no?”, escribió Pol Chavira. “La cartelera de Ring Royale la decido yo, así como la primera edición la segunda vamos a sorprender más”, respondió De Nigris.

Otra de las peticiones del público, la cual fue citada por el organizador, fue el posible enfrentamiento entre Cuauhtémoc Blanco y Adolfo ‘Bofo’ Bautista, exfutbolistas de América y Chivas respectivamente. De la misma forma, un usuario pidió hacer real la pelea Kenia Os vs Kimberly Loaiza. Otras peleas que han estado en la conversación son Cazzu vs Ángela Aguilar, Cuauhtémoc Blanco vs David Faitelson, C-Kan y Millonario vs Santa Fe Klan y Dharius.

Karely vs Marcela Mistral, Adame vs Trejo: resumen del Ring Royale 2026

La primera edición de Ring Royale, celebrada el 15 de marzo en la Arena Monterrey, cumplió con las expectativas al consolidarse como un espectáculo de ‘sportainment’ que combinó boxeo, entretenimiento e influencers. La velada reunió a creadores de contenido y figuras mediáticas en una función que generó gran respuesta del público, teniendo como uno de sus momentos más destacados el combate entre Karely Ruiz y Marcela ‘Musa’ Mistral.

En la pelea estelar, Marcela Mistral se impuso por decisión unánime (30-26×2 y 29-27) ante Karely Ruiz, en un combate donde la regiomontana mostró mayor control y efectividad. Tras un inicio impulsivo de Karely, Mistral supo aprovechar los espacios y conectar golpes clave durante los tres asaltos, incluso provocando conteos en contra de su rival. En el cierre, ambas intercambiaron golpes, pero la ventaja ya estaba marcada a favor de la local, quien se quedó con el cinturón dorado.

Otro de los combates más mediáticos fue el de Alfredo Adame contra Carlos Trejo, una rivalidad que llegó al ring tras más de dos décadas de polémicas. Trejo dominó los primeros momentos e incluso mandó a la lona a Adame, pero el actor reaccionó con un derechazo que definió el combate a su favor en menos de dos minutos. En otros resultados, Aldo de Nigris venció por nocaut a Nicola Porcella, mientras que Moisés ‘Bull Terrier’ superó a Abelito por decisión de los jueces tras una pelea intensa.

Adame vs Trejo la revancha: ¿Cuándo sería su próxima pelea? | Ring Royale

La función también dejó el triunfo de Chuy Almada sobre Alberto del Río ‘El Patrón’ en un combate que terminó de forma abrupta por incidentes en el ring, así como la victoria de La Kyliezz y Georgiana en la pelea por equipos. Además, Ronny se convirtió en el primer campeón del evento al ganar el combate inaugural vs Yoiker.

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