Gianni Infantino estará en México para la reinauguración del Estadio Azteca y los partidos del repechaje mundialista

El presidente de la FIFA viajará a Monterrey, Guadalajara y la CDMX durante esta Fecha FIFA

El mandamás de la FIFA estará en México durante la Fecha FIFA | Reuters

Gianni Infantino viajará a México está semana para asistir a la reinauguración del Estadio Azteca y a los encuentros del repechaje intercontinental. Claro Sports pudo saber que el presidente de la FIFA contempla una apretada agenda que incluye visitas a las tres ciudades sede de la Copa del Mundo, en una semana marcada por partidos oficiales y amistosos de preparación rumbo a la Copa del Mundo.

El jueves 26 de marzo, el presidente de la FIFA estará en los partidos de repechaje intercontinental para la Copa del Mundo. El viernes 27, Infantino viajará a la Ciudad de México, donde estará en el Centro de Alto Rendimiento de la Federación Mexicana de Futbol, recinto remodelado para la justa mundialista, además de acudir a un evento en Iztapalapa.

El sábado 28 de marzo, Infantino acudirá a la reapertura del Estadio Azteca. Tras un largo proceso de remodelación de cara al Mundial 2026, el legendario inmueble volverá a recibir actividad internacional con el juego entre la selección mexicana y Portugal. El partido comenzará a las 19:00 horas, tiempo del centro de México.

El encuentro entre México y Portugal forma parte de la preparación de ambas selecciones rumbo al torneo veraniego y marca el regreso de la selección mexicana a su estadio principal tras las obras realizadas en el inmueble, el primero en el mundo en recibir tres juegos de la Copa del Mundo.

Portugal no contará con Cristiano Ronaldo para este encuentro, quien quedó fuera de la convocatoria debido a una lesión sufrida en febrero. El delantero no fue incluido en la lista final presentada por el técnico Roberto Martínez. Para el equipo de Javier Aguirre, el duelo ante los portugueses representa una prueba ante un rival europeo en un escenario que volverá a tener actividad internacional.

Tras el evento en la capital del país, Infantino viajaría de nueva cuenta para las ‘finales’ del repechaje mundialista, programadas para el martes 28 de marzo, con lo que se definirían los 48 equipos que disputarán el Mundial en el verano.

Más allá de lo que ocurra en la cancha, los encuentros del repechaje intercontinental y el amistoso en el Estadio Azteca permitirán al organismo rector del fútbol internacional evaluar la operación, seguridad, logística y organización rumbo a la Copa del Mundo.

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