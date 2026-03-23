Posibles alineaciones del Deportivo Pereira vs Cúcuta por la Liga BetPlay 2026-I

El ‘Matecaña’ aguarda por su primera victoria en Yopal frente a un ‘Motilón’ enredado con el descenso.

Pereira tendrá su examen frente a Cúcuta en Yopal

La fecha se extiende más allá del fin de semana. Ahora le toca, en primer turno, a Pereira y Cúcuta para abrir la jornada del martes 24 de marzo. Ambos llegan con realidades similares, pues ocupan los últimos lugares y no han colmado las expectativas.

Ninguno de los dos puede caer en Yopal. El ‘Matecaña’, con polémica arbitral, perdió dos puntos ante el Inter de Bogotá en la fecha pasada. Del otro lado, los ‘Motilones’ repartieron honores contra Llaneros en Villavicencio. Partido dramático en aras de salir de los últimos lugares.

Posible alineación del Pereira para el juego por la fecha 13 de la Liga BetPlay 2026-I

Así formaría el Deportivo Pereira: Jorge Martínez; Eber Moreno, Ríchard Rentería, Sebastián Urrea, Danilo Ortiz, Fabio Delgado; Jorge Bermúdez, Sebastián Acosta, Luis Moreno; Walmer Pacheco y Yuber Quiñones. DT: Arturo Reyes.

Posible alineación del Cúcuta para el juego por la fecha 13 de la Liga BetPlay 2026-I

Así formaría el Cúcuta Deportivo: Federico Abadía; Yaír Abonía, Diego Calcaterra, Jhon Quiñones, Brayan Montaño; Víctor Mejía, Kevin Londoño, Léider Berdugo; Jhon Valencia, Eduar Arizalas y Luifer Hernández. DT: Ríchard Páez.

¿Cómo y dónde ver a Pereira vs Cúcuta por la Liga BetPlay Dimayor 2026-I?

Este duelo, válido por la fecha 13 en el Estadio Santiago de las Atalayas en Yopal, iniciará el martes 24 de marzo a partir de las 3:30 de la tarde (hora COL). La cita se podrá ver por la señal de Win+ Fútbol, así como Win Play en la plataforma streaming.

Últimos partidos del Deportivo Pereira

18.03.2026 | Internacional de Bogotá 2-2 Deportivo Pereira | Fecha 12.

15.03.2026 | Deportivo Pereira 0-1 Águilas Doradas | Fecha 11.

10.03.2026 | Atlético Bucaramanga 3-0 Deportivo Pereira | Fecha 10.

26.02.2026 | Millonarios 5-1 Deportivo Pereira | Fecha 9.

20.02.2026 | Deportivo Pereira 2-2 Deportivo Pasto | Fecha 8.

Últimos partidos del Cúcuta Deportivo

17.03.2026 | Llaneros 2-2 Cúcuta Deportivo | Fecha 12.

14.03.2026 | Cúcuta Deportivo 0-2 Deportivo Cali | Fecha 11.

09.03.2026 | Millonarios 2-0 Cúcuta Deportivo | Fecha 10.

01.03.2026 | Deportivo Pasto 3-2 Cúcuta Deportivo | Fecha 9.

23.02.2026 | Cúcuta Deportivo 3-2 Deportes Tolima | Fecha 8.

¿Quiénes son los árbitros del juego?

Árbitro central: Jonnathan Ortiz (Nariño).

Jonnathan Ortiz (Nariño). Asistente 1: Jonathan Paniagua (Antioquia).

Jonathan Paniagua (Antioquia). Asistente 2: Brayan González (Santander).

Brayan González (Santander). Cuarto árbitro: Carlos Díaz (Casanare).

Carlos Díaz (Casanare). VAR: Luis Picón (Antioquia).

Luis Picón (Antioquia). AVAR: Stivenson Celeita (Bogotá).

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